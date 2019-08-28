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Частину столичного комплексу “Арена Сіті” виставили на аукціон

Частину столичного комплексу “Арена Сіті” виставили на аукціон

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Вчора, 27 серпня торгово-офісний центр “Арена Сіті”, що у Києві, який має площю 976,3 квадратних метри — виставили на аукціон. Початкову ціну лота встановлено — 65 мільйонів гривень без ПДВ. Про це повідомив голова Державної митної служби Максим Нефьодов, та, зокрема, закликав бізнесменів взяти участь у конкурсі, інформує УНН. Відповідні дані також відображені на сайті Prozorro.Продажі. 

На аукціон було виставлене нежитлове приміщення за адресою Київ, вул. Велика Васильківська 5 (приміщення 16), загальна площа — 976,3 квадратних метри, (3 поверх “Арена Сіті”). Зазначається, що саме приміщення складається з двох частин: офісна кабінетна (загальна площа 480 кв.м) та 26 автономних номерів готелю (496,3 кв.м).

На сайті Prozorro.Продажі повідомляється, що аукціон стартував 27 серпня о 16:57, пропозиції прийматимуть до 20:00 29 вересня, аукціон проведуть 30 вересня о 13:53. Мінімальний крок підвищення ціни — 1% (650 тисяч гривень).

Голова ДМС Максим Нефьодов закликав бізнесменів взяти участь у конкурсі.

“Може, хто з олігархів чи просто бізнесменів хоче в вівторок потішити себе шопінгом? То на ProZorro.Продажі є для вас ексклюзивчик: найпафосніша столична нерухомість — Арена Сіті”, — написав Нефьодов y Facebook.

Нагадаємо, Маркарова пояснила важливість розблокування великої приватизації.

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