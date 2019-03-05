Часть международной трассы планируют расширить до четырех полос
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Государственное агентство автомобильных дорог Украины планирует расширить автомобильную дорогу международного значения М-06 на участке "Львов - Ровно" до четырех полос движения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу "Укравтодора".
"Укравтодор" начинает проектирование реконструкции дороги М-06 на участке "Львов - Ровно" с расширением ее до 4 полос движения и строительством объездов населенных пунктов", - сообщили в агентстве.
После окончания реконструкции экономия времени в пути от Львова до Ровно без нарушения правил дорожного движения, как ожидается, уменьшится почти вдвое - до 1,5 часа.
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"На эту дорогу уже сейчас приходится значительная часть перевозки экспортных грузов в страны - члены Европейского Союза. Поэтому реконструкция этой дороги станет импульсом для экономического развития региона, будет способствовать притоку инвестиций и созданию новых рабочих мест. Кроме этого, новое качество дороги обеспечит повышение уровня дорожной безопасности и улучшит экологическую ситуацию в городах", - уверены в "Укравтодоре".
Указано, что ранее сообщалось о начале проектирования части этого проекта - южного объезда города Дубно в Ровенской области, что позволит вывести весь транзитный автотранспорт, следующий по дорогам М-06 "Киев - Львов - Чоп" и М-19 "Доманово - Тернополь - Черновцы", за пределы города и пригородной зоны.
Добавим, в Украине в 2019 году планируется построить около 4 тысяч километров автодорог.
По данным Счетной палаты, расходы на дороги в ряде областей завышены в десятки раз.