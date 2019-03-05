Частину міжнародної траси планують розширити до чотирьох смуг
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Державне агентство автомобільних доріг України планує розширити автомобільний шлях міжнародного значення М-06 на ділянці "Львів - Рівне" до чотирьох смуг руху. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу "Укравтодору".
"Укравтодор" розпочинає проектування реконструкції дороги М-06 на ділянці "Львів - Рівне" із розширенням її до 4 смуг руху та будівництвом об’їздів населених пунктів", - повідомили в агентстві.
Після закінчення реконструкції економія часу в дорозі від Львова до Рівного без порушення правил дорожнього руху, як очікується, зменшиться майже удвічі - до 1,5 години.
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"На цю дорогу вже зараз припадає значна частина перевезення експортних вантажів до країн - членів Європейського Союзу. Тож реконструкція цієї дороги стане імпульсом для економічного розвитку регіону, сприятиме надходженню інвестицій та створенню нових робочих місць. Окрім цього, нова якість дороги забезпечить підвищення рівня дорожньої безпеки та покращить екологічну ситуацію в містах", - впевнені в "Укравтодорі".
Вказано, що раніше повідомлялося про початок проектування частини цього проекту - південного об’їзду міста Дубно у Рівненській області, що дозволить вивести весь транзитний автотранспорт, що прямує по дорогах М-06 "Київ - Львів - Чоп" та М-19 "Доманово - Тернопіль - Чернівці", за межі міста та приміської зони.
Додамо, в Україні у 2019 році планується збудувати близько 4 тисяч кілометрів автодоріг.
За даними Рахункової палати, витрати на дороги в низці областей завищені у десятки разів.