Часть Печерского района столицы осталась без света
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Часть Печерского района Киева из-за аварии уже два часа отключена от электроснабжения. Об этом в сети Facebook сообщили жители района, передает УНН.
"Ну что друзья киевляне, без света? На Печерске уже второй час нет электроэнергии. Ни воды, ни света, ни жалости", - написал один из пользователей.
Добавим, что на "горячей линии" КГГА корреспонденту УНН сообщили, что причиной обесточивания части района являются аварийные работы.
"К нам поступили жалобы киевлян (об отсутствии электроэнергии - ред.) по Большой Васильковской. На этом участке отсутствует электроснабжение из-за проведения аварийно-восстановительных работ. Отключение будет до 22:00", - сообщили в КГГА.
Напомним, в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия на транспортной развязке возле станции метро "Позняки" 2-3 августа будет закрыто движение транспорта.