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Частина Печерського району столиці залишилась без світла

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. Частина Печерського району Києва через аварію вже дві години відключена від електропостачання. Про це в мережі Facebook повідомили жителі району, передає УНН.

“Ну що друзі кияни, без світла? На Печерську вже другу годину немає електроенергії. Ні води, ні світла, ні жалості”, — написав один з користувачів.

Додамо, що на “гарячої лінії” КМДА кореспонденту УНН повідомили, що причиною знеструмлення частини району є аварійні роботи.

“До нас надійшли скарги киян (щодо відсутності електроенергії — ред.) по Великій Васильківській. На цій ділянці відсутнє електропостачання через проведення аварійно-відновлюваних робіт. Відключення буде до 22:00”, — повідомили у КМДА.

Нагадаємо, у зв’язку із ремонтом асфальтобетонного покриття на транспортній розв’язці біля станції метро “Позняки” 2-3 серпня буде закрито рух транспорту.

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