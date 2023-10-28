Часть Херсона без света из-за вражеского обстрела - ГВА
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Часть Херсона сегодня осталась без электроснабжения из-за вражеского обстрела, сообщил в субботу глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, пишет УНН.
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"В результате обстрела Херсона со стороны российских оккупационных войск в Корабельном районе повреждена сеть электропитания 10кВ. Отключено ориентировочно 2 тысячи потребителей, преимущественно частный сектор", - сообщил Мрочко в Telegram.
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Глава ГВА указал, что над восстановлением будут работать, пока не вернут электричество всем потребителям.
Напомним
Херсонец получил ранение головы из-за очередного обстрела российскими войсками 28 октября.