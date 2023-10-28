Частина Херсона без світла через ворожий обстріл - МВА
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Частина Херсона сьогодні залишилася без електропостачання через ворожий обстріл, повідомив у суботу голова Херсонської МВА Роман Мрочко, пише УНН.
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"Внаслідок обстрілу Херсона з боку російських окупаційних військ у Корабельному районі пошкоджено мережу електроживлення 10кВ. Відключено орієнтовно 2 тисячі споживачів, переважно приватний сектор", - повідомив Мрочко у Telegram.
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Голова МВА вказав, що над відновленням працюватимуть, поки не повернуть електрику усім споживачам.
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