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Частина Херсона без світла через ворожий обстріл - МВА

Київ • УНН

 • 66555 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Частина Херсона сьогодні залишилася без електропостачання через ворожий обстріл, повідомив у суботу голова Херсонської МВА Роман Мрочко, пише УНН.

Частина Херсона без світла через ворожий обстріл - МВА

Цитата

"Внаслідок обстрілу Херсона з боку російських окупаційних військ у Корабельному районі пошкоджено мережу електроживлення 10кВ. Відключено орієнтовно 2 тисячі споживачів, переважно приватний сектор", - повідомив Мрочко у Telegram.

Деталі

Голова МВА вказав, що над відновленням працюватимуть, поки не повернуть електрику усім споживачам.

Нагадаємо

Херсонець отримав поранення голови через черговий обстріл російськими військами 28 жовтня.

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