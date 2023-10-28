Через ворожий обстріл Херсона постраждав чоловік: у нього поранення голови
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Херсонець отримав поранення голови через черговий обстріл російськими військами сьогодні. Про це повідомили у суботу у Херсонській ОВА, пише УНН.
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"російська армія вкотре за день атакує Корабельний район Херсона. Близько 16:30 під ворожий удар потрапив чоловік. У нього діагностували поранення голови та шиї", - повідомили в ОВА у Telegram.
Як зазначається, постраждалого госпіталізували до хірургічного відділення, де лікарі надають йому допомогу.
Нагадаємо
У Херсоні, у прибережних районах, після 16 години лунали вибухи, ворог знову вдарив по місту,