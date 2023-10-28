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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Из-за вражеского обстрела Херсона пострадал мужчина: у него ранение головы

Киев • УНН

 • 51265 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Херсонец получил ранение головы из-за очередного обстрела российскими войсками сегодня. Об этом сообщили в субботу в Херсонской ОВА, пишет УНН.

Из-за вражеского обстрела Херсона пострадал мужчина: у него ранение головы

Детали

"российская армия в очередной раз за день атакует Корабельный район Херсона. Около 16:30 под вражеский удар попал мужчина. У него диагностировали ранения головы и шеи", - сообщили в ОВА в Telegram.

Как отмечается, пострадавшего госпитализировали в хирургическое отделение, где врачи оказывают ему помощь.

Напомним

В Херсоне, в прибрежных районах, после 16 часов раздавались взрывы, враг снова ударил по городу,

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