Из-за вражеского обстрела Херсона пострадал мужчина: у него ранение головы
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Херсонец получил ранение головы из-за очередного обстрела российскими войсками сегодня. Об этом сообщили в субботу в Херсонской ОВА, пишет УНН.
Детали
"российская армия в очередной раз за день атакует Корабельный район Херсона. Около 16:30 под вражеский удар попал мужчина. У него диагностировали ранения головы и шеи", - сообщили в ОВА в Telegram.
Как отмечается, пострадавшего госпитализировали в хирургическое отделение, где врачи оказывают ему помощь.
Напомним
В Херсоне, в прибрежных районах, после 16 часов раздавались взрывы, враг снова ударил по городу,