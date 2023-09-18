Время заняться накопленными делами: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 17 по 24 сентября

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"Эта неделя прекрасна для любых начинаний. Будьте активны, смело воплощайте все намеченные цели. Нужно воспользоваться этим благоприятным периодом, который продлится до 7 октября. После этого нас ожидает период затмений. Поэтому именно сейчас не откладывайте важные встречи, решайте все глобальные вопросы, делайте крупные покупки", - советует астролог.

Детали

В гороскопе Украины Черная луна Лилит продолжает свое ретроградное соединение на натальной Венере - это продолжение разоблачений коррупционных ситуаций в Украине.

"Транзитный Марс также дает напряженный аспект к Нептуну, и это говорит о том, что основные военные действия будут связаны с водной стихией. Также стоит опасаться инфекционных заболеваний. Планета Раху делает тригон к Юпитеру и Меркурию в натальной карте Украины, и это большая возможность для нашей страны выйти на новый уровень, как во внутренней политике, так и во взаимоотношениях с другими странами. Сейчас важно действовать правильно, активно наводить порядок во всем. Только тогда в ближайшее время мы увидим прекрасный результат", - считает астролог.

ОВНЫ

На этой неделе ожидайте большой деловой активности. Используйте это время по максимуму для реализации всех своих деловых планов. Именно сейчас вы можете полностью выполнить свой долг в работе, в быту и в отношениях с близкими. Финансово неделя обещает быть достаточно хорошей. Обратите особое внимание на свое здоровье, хорошее время для планового обследования у врача.

ТЕЛЬЦЫ

На этой неделе не упустите свой шанс хорошенько отдохнуть и набраться сил. Ведь со следующей недели у вас будет большая деловая активность. Посвятите свое время любимым и детям. В начале недели вы можете испытывать сильное нервное напряжение, поэтому принимайте все решения, хорошенько обдумав и уберите негативные эмоции, особенно в личных отношениях.

БЛИЗНЕЦЫ

На этой неделе смело воплощайте все задуманное вами. Особенно удачными для вас будут купля-продажа недвижимости, начало ремонта, оформление наследства, делайте крупные покупки в дом. Именно сейчас вам стоит закончить все накопившиеся бытовые дела, чтобы уже со следующей недели полностью отдаться отдыху.

РАКИ

Прекрасная неделя для любых начинаний, особенно деловых. Особенно успешными для вас будут информационная сфера и торговля. Но вам по-прежнему стоит внимательно относиться к финансовым вопросам. Не спешите тратить значительные суммы. Выходные проведите с близкими родственниками, в теплой домашней атмосфере. В любви вас также ждет большая удача.

ЛЬВЫ

Используйте этот период для любых начинаний, особенно в деловой сфере. Вас обязательно ждет признание и финансовая удача. Но избегайте авантюр. Также этот период принесет вам удовольствие от общения, возможны прекрасные знакомства и успех в личных отношениях.

ДЕВЫ

На этой неделе вас ждет большой успех, может быть множество неожиданных приятных ситуаций, дающих возможности. Вы будете полны сил и энергии. Именно сейчас вы можете воплощать все задуманное. Финансово вас ждут большие возможности. Не упускайте свой шанс в личных отношениях и тогда вас ждет большая удача в любви. Но вам не стоит переутомляться. Позволяйте себе находить время для хорошего отдыха и сна.

ВЕСЫ

Вам нужно сейчас двигаться вперед и реализовывать все задуманные планы. За спиной вы будете чувствовать большую поддержку окружения, близких вам людей. Также вам стоит уделить большое внимание своему внутреннему миру. Позаботьтесь о своем душевном состоянии. Избегайте ссор и скандалов в первой половине недели. Будьте осторожны за рулем.

СКОРПИОНЫ

Эта неделя будет для вас очень сильной и энергичной. Вы можете смело воплощать все ваши планы и мечты. Опирайтесь на поддержку близких друзей или единомышленников. Но будьте крайне осторожны в первой половине недели - ваши эмоции будут зашкаливать. Постарайтесь опираться на здравый смысл и не идите на поводу негатива. Также, в этот период у вас может произойти резкая смена окружения. Именно сейчас в вашу жизнь придут интересные люди, которые будут в будущем вашей поддержкой и опорой.

СТРЕЛЬЦЫ

Очень мощная неделя. Обязательно будьте активны и максимально реализовывайте все планы. Именно сейчас к вам могут прийти интересные предложения, которые стоило бы принять. К концу недели вы можете почувствовать эмоциональную усталость и раздражительность. Дайте себе возможность хорошенько отдохнуть.

КОЗЕРОГИ

На этой неделе вам стоит себя ярко проявить, как в деловой сфере, так и в учебе. Тогда вы обязательно будете центром внимания. Именно сейчас хорошо будут складываться все отношения с иностранцами, удача в дальних поездках и в путешествиях. Но вам стоит избегать путешествий по воде. Также будьте внимательны в отношениях с друзьями, чтобы не поссориться с ними.

ВОДОЛЕИ

Очень успешная и активная неделя, которая может открыть для вас большие возможности в любых сферах. И если для этого вам стоит рискнуть, то смело идите на риск. Особенно хорошо будут складываться вопросы, связанные с юридической сферой, налогами, банками. Прекрасное время для страхования. Ждите неожиданных перемен к лучшему. Возможны дальние поездки и путешествия.

РЫБЫ

Используйте эту неделю для реализации всех планов и идей. Именно сейчас вы можете подписать важные для вас документы, договоры или контракты. Хорошее время для налаживания отношений с окружающими, особенно в деловой сфере. В этот период к вам могут притянуться хорошие компаньоны и партнеры в бизнесе. Прекрасное время для личных отношений.