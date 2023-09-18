Час зайнятися накопиченими справами: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 17 по 24 вересня

Цитата

"Цей тиждень прекрасний для будь-яких починань. Будьте активні, сміливо втілюйте всі намічені цілі. Потрібно скористатися цим сприятливим періодом, який триватиме до 7 жовтня. Після цього на нас очікує період затемнень. Тому саме зараз не відкладайте важливі зустрічі, розв'язуйте всі глобальні питання, робіть великі покупки", - радить астролог.

Деталі

У гороскопі України Чорний місяць Ліліт продовжує своє ретроградне з'єднання на натальній Венері - це продовження викриттів корупційних ситуацій в Україні.

"Транзитний Марс також дає напружений аспект до Нептуна, і це говорить про те, що основні військові дії будуть пов'язані з водною стихією. Також варто побоюватися інфекційних захворювань. Планета Раху робить тригон до Юпітера і Меркурія в натальній карті України, і це велика можливість для нашої країни вийти на новий рівень, як у внутрішній політиці, так і у взаєминах з іншими країнами. Зараз важливо діяти правильно, активно наводити лад у всьому. Тільки тоді найближчим часом ми побачимо прекрасний результат", - вважає астролог.

ОВНИ

Цього тижня очікуйте на велику ділову активність. Використовуйте цей час по максимуму для реалізації всіх своїх ділових планів. Саме зараз ви можете повністю виконати свій обов'язок у роботі, у побуті й у стосунках із близькими. Фінансово тиждень обіцяє бути досить хорошим. Зверніть особливу увагу на своє здоров'я, гарний час для планового обстеження у лікаря.

ТЕЛЬЦІ

Цього тижня не пропустіть свій шанс гарненько відпочити та набратися сил. Адже з наступного тижня у вас буде велика ділова активність. Присвятити свій час коханим і дітям. На початку тижня ви можете відчувати сильне нервове напруження, тому ухвалюйте всі рішення, гарненько обміркувавши і приберіть негативні емоції, особливо в особистих стосунках.

БЛИЗНЮКИ

Цього тижня сміливо втілюйте все задумане вами. Особливо вдалими для вас будуть купівля-продаж нерухомості, початок ремонту, оформлення спадщини, робіть великі покупки в будинок. Саме зараз вам варто закінчити всі накопичені побутові справи, щоб уже з наступного тижня повністю віддатися відпочинку.

РАКИ

Прекрасний тиждень для будь-яких починань, особливо ділових. Особливо успішними для вас будуть інформаційна сфера і торгівля. Але вам, як і раніше, варто уважно ставитися до фінансових питань. Не поспішайте витрачати значні суми. Вихідні проведіть із близькими родичами, у теплій домашній атмосфері. У коханні на вас також чекає велика удача.

ЛЕВИ

Використовуйте цей період для будь-яких починань, особливо в діловій сфері. На вас обов'язково чекає визнання і фінансова удача. Але уникайте авантюр. Також цей період принесе вам задоволення від спілкування, можливі прекрасні знайомства й успіх в особистих стосунках.

ДІВИ

Цього тижня на вас чекає великий успіх, може бути безліч несподіваних приємних ситуацій, що дають можливості. Ви будете сповнені сил та енергії. Саме зараз ви можете втілювати все задумане. Фінансово на вас чекають великі можливості. Не втрачайте свій шанс в особистих стосунках і тоді на вас чекає велика удача в коханні. Але вам не варто перевтомлюватися. Дозволяйте собі знаходити час для гарного відпочинку і сну.

ТЕРЕЗИ

Вам потрібно зараз рухатися вперед і реалізовувати всі задумані плани. За спиною ви відчуватимете велику підтримку оточення, близьких вам людей. Також вам варто приділити велику увагу своєму внутрішньому світу. Подбайте про свій душевний стан. Уникайте сварок і скандалів у першій половині тижня. Будьте обережні за кермом.

СКОРПІОНИ

Цей тиждень буде для вас дуже сильним та енергійним. Ви можете сміливо втілювати всі ваші плани і мрії. Спирайтеся на підтримку близьких друзів або однодумців. Але будьте вкрай обережні в першій половині тижня - ваші емоції будуть зашкалювати. Постарайтеся спиратися на здоровий глузд і не йдіть на поводу негативу. Також, у цей період у вас може відбутися різка зміна оточення. Саме зараз у ваше життя прийдуть цікаві люди, які будуть у майбутньому вашою підтримкою і опорою.

СТРІЛЬЦІ

Дуже потужний тиждень. Обов'язково будьте активні й максимально реалізовуйте всі плани. Саме зараз до вас можуть прийти цікаві пропозиції, які варто було б прийняти. До кінця тижня ви можете відчути емоційну втому й дратівливість. Дайте собі можливість гарненько відпочити.

КОЗЕРОГИ

Цього тижня вам варто себе яскраво проявити, як у діловій сфері, так і в навчанні. Тоді ви обов'язково будете центром уваги. Саме зараз добре складатимуться всі стосунки з іноземцями, удача в далеких поїздках і в подорожах. Але вам варто уникати подорожей по воді. Також будьте уважні у стосунках із друзями, щоб не посваритися з ними.

ВОДОЛІЇ

Дуже успішний і активний тиждень, який може відкрити для вас великі можливості в будь-яких сферах. І якщо для цього вам варто ризикнути, то сміливо йдіть на ризик. Особливо добре складатимуться питання, пов'язані з юридичною сферою, податками, банками. Прекрасний час для страхування. Чекайте несподіваних змін на краще. Можливі далекі поїздки і подорожі.

РИБИ

Використовуйте цей тиждень для реалізації всіх планів та ідей. Саме зараз ви можете підписати важливі для вас документи, договори або контракти. Гарний час для налагодження стосунків з оточенням, особливо в діловій сфері. У цей період до вас можуть притягнутися хороші компаньйони і партнери в бізнесі. Прекрасний час для особистих стосунків.