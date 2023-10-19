"Время действовать, Украина!": на Сумщине построили площадку для досуга дошкольников
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. В городе Ромны, что на Сумщине, открыли спортивную площадку для прогулок, досуга и занятий по физической культуре на свежем воздухе для дошкольников, об этом сообщает "МХП-Урожайна країна", передает УНН.
Детали
«Островок казацкой закалки и силы» возвели на территории детского сада №6 «Звездочка». Спортивную площадку удалось обустроить благодаря участию ЗДО в конкурсе от благотворительного фонда «МХП-Громаде» - «Время действовать, Украина!
На приобретение и обустройство спортивного комплекса дошкольное учреждение получило грантовые средства в сумме около 100 тыс. грн.
«Детки с удовольствием играют на площадке, укрепляют и улучшают свое здоровье, получают положительные эмоции.
А родители и работники детского сада радуются, что благодаря совместным усилиям удается обновлять и пополнять спортивное оборудование, осовременивать и разнообразить досуг детей, поощрять вести подвижный образ жизни», - говорится в сообщении.
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Добавим
Конкурс “Время действовать, Украина!” продолжается четвертый год подряд. Рекордное количество заявок для участия в конкурсе было подано в этом году - 837.
“В этом году активно подавались инициативы от благотворительных и общественных организаций - это 151 проект. Многие предложения нацелены на развитие общественных пространств, образовательных и медицинских проектов, инфраструктуры в малых городах и селах. Эксперты конкурсного комитета также отметили инициативы, направленные на реабилитацию и сохранение традиций и культурного наследия”, - добавляет руководитель национальных проектов благотворительного фонда “МХП-Громаде” Владимир Панченко.
Бюджет конкурса составляет почти 13 млн грн. Грантовый конкурс охватывает 12 областей Украины.
Справка
“МХП-Громаде” - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие общин. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.