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"Время действовать, Украина!": на Сумщине построили площадку для досуга дошкольников

Киев • УНН

 • 210685 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. В городе Ромны, что на Сумщине, открыли спортивную площадку для прогулок, досуга и занятий по физической культуре на свежем воздухе для дошкольников, об этом сообщает "МХП-Урожайна країна", передает УНН.

"Время действовать, Украина!": на Сумщине построили площадку для досуга дошкольников

Детали

«Островок казацкой закалки и силы» возвели на территории детского сада №6 «Звездочка». Спортивную площадку удалось обустроить благодаря участию ЗДО в конкурсе от благотворительного фонда «МХП-Громаде» - «Время действовать, Украина!

На приобретение и обустройство спортивного комплекса дошкольное учреждение получило грантовые средства в сумме около 100 тыс. грн.

«Детки с удовольствием играют на площадке, укрепляют и улучшают свое здоровье, получают положительные эмоции.

А родители и работники детского сада радуются, что благодаря совместным усилиям удается обновлять и пополнять спортивное оборудование, осовременивать и разнообразить досуг детей, поощрять вести подвижный образ жизни», - говорится в сообщении.

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Добавим

Конкурс “Время действовать, Украина!” продолжается четвертый год подряд. Рекордное количество заявок для участия в конкурсе было подано в этом году - 837.

“В этом году активно подавались инициативы от благотворительных и общественных организаций - это 151 проект. Многие предложения нацелены на развитие общественных пространств, образовательных и медицинских проектов, инфраструктуры в малых городах и селах. Эксперты конкурсного комитета также отметили инициативы, направленные на реабилитацию и сохранение традиций и культурного наследия”, - добавляет руководитель национальных проектов благотворительного фонда “МХП-Громаде” Владимир Панченко.

Бюджет конкурса составляет почти 13 млн грн. Грантовый конкурс охватывает 12 областей Украины.

Справка

“МХП-Громаде” - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие общин. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.

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