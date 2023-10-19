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"Час діяти, Україно!": на Сумщині побудували майданчик для дозвілля дошкільнят

Київ • УНН

 • 210685 перегляди

КИЇВ. 19 жовтня. УНН. В місті Ромни, що на Сумщині, відкрили спортивний майданчик для прогулянок, дозвілля та занять з фізичної культури на свіжому повітрі для дошкільнят, про це повідомляє "МХП-Урожайна країна", передає УНН.

"Час діяти, Україно!": на Сумщині побудували майданчик для дозвілля дошкільнят

Деталі

«Острівець козацького гарту та сили» звели на території дитячого садочку №6 «Зірочка». Спортивний майданчик вдалося облаштувати завдяки участі ЗДО в конкурсі від благодійного фонду «МХП-Громаді» - «Час діяти, Україно!».

На придбання та облаштування спортивного комплексу дошкільний заклад отримав грантові кошти в сумі близько 100 тис. грн.

«Дітки із задоволенням граються на майданчику, зміцнюють та покращують своє здоров’я, отримують позитивні емоції.

А батьки та працівники дитячого садка радіють, що завдяки спільним зусиллям вдається оновлювати та поповнювати спортивне обладнання, осучаснювати та урізноманітнювати дозвілля діток, заохочувати вести рухливий спосіб життя», - йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Київщині запрацював оновлений та безпечний простір для дозвілля дітей

Додамо

Конкурс “Час діяти, Україно!” триває четвертий рік поспіль. Рекордну кількість заявок для участі у конкурсі було подано цього року - 837.

“Цьогоріч активно подавалися ініціативи від благодійних та громадських організацій - це 151 проєкт. Чимало пропозицій націлені на розвиток громадських просторів, освітніх та медичних проєктів, інфраструктури в малих містах та селах. Експерти конкурсного комітету також відзначили ініціативи, що направлені на реабілітацію й збереження традицій та культурної спадщини”, - додає керівник національних проєктів благодійного фонду “МХП-Громаді” Володимир Панченко.

Бюджет конкурсу становить майже 13 млн грн. Грантовий конкурс охоплює 12 областей України.

Довідка

“МХП-Громаді” - український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія - комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.

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