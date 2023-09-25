"Время действовать, Украина!": на Львовщине обустроили дом для проживания ВПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. В селе Верхний Дорогов, что на Львовщине, обустроили дом для временного проживания внутренне перемещенных лиц, передает УНН.
Детали
Дом для ВПЛ обустроили на базе бывшего садика. Инициативу о переоборудовании помещения недействующего садика в жилье для ВПЛ подал председатель Меденицкого поселкового совета Михаил Живчин.
С целью реализации вопроса проживания ВПЛ Меденицкий поселковый совет принял участие в конкурсе социальных инициатив «Время действовать, Украина!», организатором которого является благотворительный фонд «МХП-Громаде». И победила, в дальнейшем привлекая к реализации проекта депутатов поселкового совета и Общество Красного Креста.
«Уже завезены и в короткий срок будут установлены холодильники, стиральные машины, электрические плиты.
Один вход в здание обустроен пандусом и удобными ступеньками», - рассказали в Меденицком поселковом совете.
Добавим
Конкурс «Время действовать, Украина!» продолжается четвертый год подряд. Рекордное количество заявок для участия в конкурсе было подано в этом году - 837.
"В этом году активно подавались инициативы от благотворительных и общественных организаций - это 151 проект. Многие предложения нацелены на развитие общественных пространств, образовательных и медицинских проектов, инфраструктуры в малых городах и селах. Эксперты конкурсного комитета также отметили инициативы, направленные на реабилитацию и сохранение традиций и культурного наследия», – добавляет руководитель национальных проектов благотворительного фонда «МХП-Громаде» Владимир Панченко.
Бюджет конкурса составляет почти 13 млн грн. Грантовый конкурс охватывает 12 областей Украины.
Справка
«МХП-Громаде» - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие общин. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел. С начала полномасштабного вторжения России в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.
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