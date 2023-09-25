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"Час діяти, Україно!": на Львівщині облаштували будинок для проживання ВПО

"Час діяти, Україно!": на Львівщині облаштували будинок для проживання ВПО

Київ • УНН

 • 209040 перегляди

КИЇВ. 24 вересня. УНН. У селі Верхній Дорожів, що на Львівщині, облаштували будинок для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, передає УНН.

Деталі

Будинок для ВПО облаштували на базі колишнього садочка. Ініціативу про переоблаштування приміщення недіючого садочка в житло для ВПО подав голова Меденицької селищної ради Михайло Живчин.

З метою реалізації питання проживання ВПО Меденицька селищна рада взяла участь у конкурсі соціальних ініціатив «Час діяти, Україно!», організатором якого є благодійний фонд «МХП-Громаді». І перемогла, в подальшому залучивши до реалізації проєкту депутатів селищної ради і Товариство Червоного Хреста.

«Уже завезено і в короткий термін буде встановлено холодильники, пральні машини, електричні плити.
Один вхід у будівлю облаштований пандусом і зручними східцями», - розповіли в Меденицькій селищній раді.

Додамо

Конкурс «Час діяти, Україно!» триває четвертий рік поспіль. Рекордну кількість заявок для участі у конкурсі було подано цьогоріч - 837.

"Цьогоріч активно подавалися ініціативи від благодійних та громадських організацій - це 151 проєкт. Чимало пропозицій націлені на розвиток громадських просторів, освітніх та медичних проєктів, інфраструктури в малих містах та селах. Експерти конкурсного комітету також відзначили ініціативи, що направлені на реабілітацію й збереження традицій та культурної спадщини», – додає керівник національних проєктів благодійного фонду «МХП-Громаді» Володимир Панченко.

Бюджет конкурсу становить майже 13 млн грн. Грантовий конкурс охоплює 12 областей України.

Довідка

«МХП-Громаді» - український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія - комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.

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