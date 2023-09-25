"Час діяти, Україно!": на Львівщині облаштували будинок для проживання ВПО
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. У селі Верхній Дорожів, що на Львівщині, облаштували будинок для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, передає УНН.
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Будинок для ВПО облаштували на базі колишнього садочка. Ініціативу про переоблаштування приміщення недіючого садочка в житло для ВПО подав голова Меденицької селищної ради Михайло Живчин.
З метою реалізації питання проживання ВПО Меденицька селищна рада взяла участь у конкурсі соціальних ініціатив «Час діяти, Україно!», організатором якого є благодійний фонд «МХП-Громаді». І перемогла, в подальшому залучивши до реалізації проєкту депутатів селищної ради і Товариство Червоного Хреста.
«Уже завезено і в короткий термін буде встановлено холодильники, пральні машини, електричні плити.
Один вхід у будівлю облаштований пандусом і зручними східцями», - розповіли в Меденицькій селищній раді.
Додамо
Конкурс «Час діяти, Україно!» триває четвертий рік поспіль. Рекордну кількість заявок для участі у конкурсі було подано цьогоріч - 837.
"Цьогоріч активно подавалися ініціативи від благодійних та громадських організацій - це 151 проєкт. Чимало пропозицій націлені на розвиток громадських просторів, освітніх та медичних проєктів, інфраструктури в малих містах та селах. Експерти конкурсного комітету також відзначили ініціативи, що направлені на реабілітацію й збереження традицій та культурної спадщини», – додає керівник національних проєктів благодійного фонду «МХП-Громаді» Володимир Панченко.
Бюджет конкурсу становить майже 13 млн грн. Грантовий конкурс охоплює 12 областей України.
Довідка
«МХП-Громаді» - український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія - комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.
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