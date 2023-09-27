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"Время действовать, Украина!": в Черкасской области открыли мини-центр для детей с особыми образовательными потребностями

Киев • УНН

 • 161215 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. В городе Городище Черкасской области открыли мини-центр для детей с особыми образовательными потребностями, передает УНН.

Детали

Специальный кабинет для детей обустроили в здании Городищенского городского совета. Он называется “Кабинет социально-бытового ориентирования “Смогу все!”

Кабинет социально-бытового ориентирования оборудован современной мебелью и бытовой техникой для детей с особыми образовательными потребностями. Это место, где будут проводиться коррекционно-развивающие занятия, которые помогут усвоить новые знания, систематически формировать и совершенствовать необходимые навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентирования в окружающей среде.

Успешная реализация проекта стала возможной благодаря победе в всеукраинском конкурсе микрогрантов для развития громад “Время действовать, Украина!”, который реализуется благотворительным фондом “МХП— Громаде” при финансовой поддержке международной компании МХП. К софинансированию проекта присоединился также Городищенский городской совет, партнеры, друзья, меценаты. Участие в открытии мини-центра для детей также принял коллектив инклюзивно-ресурсного центра.

Бюджет проекта — 202 766 грн, из них 96 тыс. 242 грн — это средства “МХП — Громаде”, 50 тыс. грн — Городищенского городского совета.

За пределами проекта было привлечено 88 тыс. 318 грн.

Добавим

Конкурс “Время действовать, Украина!” продолжается четвертый год подряд. Рекордное количество заявок для участия в конкурсе было подано в этом году — 837.

“В этом году активно подавались инициативы от благотворительных и общественных организаций — это 151 проект. Многие предложения нацелены на развитие общественных пространств, образовательных и медицинских проектов, инфраструктуры в малых городах и селах. Эксперты конкурсного комитета также отметили инициативы, направленные на реабилитацию и сохранение традиций и культурного наследия”, — добавляет руководитель национальных проектов благотворительного фонда “МХП-Громаде” Владимир Панченко.

Бюджет конкурса составляет почти 13 млн грн. Грантовый конкурс охватывает 12 областей Украины.

Справка

“МХП-Громаде” — украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия — комплексное развитие общин. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и родильные дома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.

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