"Час діяти, Україно!": на Черкащині відкрили мініцентр для дітей з особливими освітніми потребами
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. У місті Городище Черкаської області відкрили мініцентр для дітей з особливими освітніми потребами, передає УНН.
Деталі
Спеціальний кабінет для діток облаштували у будівлі Городищенської міської ради. Він має назву “Кабінет соціально-побутового орієнтування “Зможу все!”
Кабінет соціально-побутового орієнтування облаштований сучасними меблями та побутовою технікою для дітей з особливими освітніми потребами. Це місце, де проводитимуться корекційно-розвиткові заняття, які допоможуть засвоїти нові знання, систематично формувати і вдосконалювати необхідні навички самообслуговування, ведення домашнього господарства, орієнтування в навколишньому середовищі.
Успішна реалізація проєкту стала можливою завдяки перемозі у всеукраїнському конкурсі мікрогрантів для розвитку громад “Час діяти, Україно!”, що реалізовується благодійним фондом “МХП — Громаді” за фінансової підтримки міжнародної компанії МХП. До співфінансування проєкту долучилася також Городищенська міська рада, партнери, друзі, меценати. Участь у відкритті мініцентру для дітей також взяв колектив інклюзивно-ресурсного центру.
Бюджет проєкту — 202 766 грн, із них 96 тис. 242 грн — це кошти “МХП — громаді”, 50 тис. грн — Городищенської міської ради.
За межами проєкту було долучено 88 тис. 318 грн.
Додамо
Конкурс “Час діяти, Україно!” триває четвертий рік поспіль. Рекордну кількість заявок для участі у конкурсі було подано цьогоріч — 837.
“Цьогоріч активно подавалися ініціативи від благодійних та громадських організацій — це 151 проєкт. Чимало пропозицій націлені на розвиток громадських просторів, освітніх та медичних проєктів, інфраструктури в малих містах та селах. Експерти конкурсного комітету також відзначили ініціативи, що направлені на реабілітацію й збереження традицій та культурної спадщини”, — додає керівник національних проєктів благодійного фонду “МХП-Громаді” Володимир Панченко.
Бюджет конкурсу становить майже 13 млн грн. Грантовий конкурс охоплює 12 областей України.
Довідка
“МХП-Громаді” — український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія — комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.
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