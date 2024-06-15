Как сообщает CBS News, администрация Байдена планирует историческое изменение иммиграционной политики, а именно проживание для сотен тысяч людей, которые сейчас нелегально находятся в Соединенных Штатах, передает УНН.

Детали

Речь идет о правовой защите сотен тысяч иммигрантов без документов, которые сейчас находятся в Соединенных Штатах.

Источники уточняют, что это иммигранты, которые нелегально проживают в США, состоящие в браке с американскими гражданами и прожившие в США не менее десяти лет, могут получить разрешение на работу и защиту от депортации.

Предложение под названием "Условно-досрочное освобождение на месте" также откроет постоянный правовой статус и гражданство США для тех, кто имеет на это право, путем устранения препятствия в законодательстве, которое в настоящее время означает, что люди, находящиеся в США нелегально, должны покинуть страну, прежде чем они смогут подать заявку на разрешение на работу, согласно источникам.

Они говорят, что план может быть объявлен уже во вторник следующей недели, но он еще не завершен администрацией президента Джо Байдена.

Представитель Белого дома сообщил CBS News, что решение окончательно еще не принято.

Трамп предлагает установить тарифы против нелегальной иммиграции