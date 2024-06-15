CBS News: Байден надасть сотням тисяч іммігрантів законне проживання в США
Київ • УНН
Адміністрація Байдена планує надати легальне місце проживання і шлях до громадянства сотням тисяч нелегальних іммігрантів, які перебувають у шлюбі з громадянами США і проживають в країні щонайменше 10 років.
Як повідомляє CBS News, адміністрація Байдена планує історичну зміну імміграційної політики, а саме проживання для сотень тисяч людей, які зараз нелегально перебувають у Сполучених Штатах, передає УНН.
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Мова йде про правовий захист сотень тисяч іммігрантів без документів, які зараз перебувають у Сполучених Штатах.
Джерела уточнюють, що це іммігранти, які нелегально проживають у США, одружені з американськими громадянами та прожили в США не менше десяти років, можуть отримати дозвіл на роботу та захист від депортації.
Пропозиція під назвою "Умовно-дострокове звільнення на місці" також відкриє постійний правовий статус і громадянство США для тих, хто має на це право, шляхом усунення перешкоди в законодавстві, яка наразі означає, що люди, які перебувають у США нелегально, повинні покинути країну, перш ніж вони зможуть подати заявку на дозвіл на роботу, згідно з джерелами.
Вони кажуть, що план може бути оголошено вже у вівторок наступного тижня, але він ще не завершений адміністрацією президента Джо Байдена.
Речник Білого дому повідомив CBS News, що рішення остаточно ще не прийнято.
Трамп пропонує встановити тарифи проти нелегальної імміграції07.06.24, 12:09 • 20634 перегляди