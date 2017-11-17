Бюджет этого года получил на 800 млн грн алкогольных акцизив меньше - "Укрводка"

Такая негативная тенденция обусловлена ​​необоснованно завышеными акцзамы на ЛВИ.

В Ассоциации добавили, что в течение января-августа 2017 года реализация ликеро-водочных изделий на внутреннем рынке сократилась на 21%.

"Это означает, что по завершении 2017 года до сводного государственного бюджета не только не последует дополнительный ресурс, а также не будет достигнуто результатов 2016 года", - пояснили в "Укрводке".

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В ассоциации убеждены, что подготовка и рассмотрение любых предложений по поводу акцизной политики должно происходить с учетом показателей каждой отдельно подакцизной группы товаров.

"При планировании поступлений от акцизного налога с произведенных ЛВИ в государственный бюджет на 2017 год Министерство финансов было подсчитано ресурс в 1,5 млрд грн при повышении ставки акцизного налога на 20%. Мы неоднократно обращали внимание на недостоверность прогнозов Министерства финансов относительно будущих сборов акцизного налога, поскольку он базируется на несуществующих показателях объемов реализации ЛВИ и без учета высокого (более 50%) объема нелегальной продукции в Украине. И в этом году к сожалению ситуация может повториться", - предупредили в ассоциации.

В "Укрводке" убеждены, что в следующем году ставки акцизного налога должны остаться на уровне 2017 года.

"Это позволит оздоровить отрасль и обеспечит дополнительные поступления в госбюджет. А политическая воля в борьбе с нелегальным рынком гарантированно защитит потребителей от смертельного яда и увеличит объемы налоговых доходов страны", - пояснили в ассоциации.

Напомним, правительство предложило повысить акцизы на алкоголь на 11,2%. Налоговый комитет ВРУ, рассмотрев указанную инициативу КМУ, поддерживать ее отказался.

Добавим, что поднимать акцизы на алкоголь Украина обязалась перед ЕС. Поэтому председатель Ассоциации налогоплательщиков Украины Григол Катамадзе считает, что нам нужно договариваться с европейскими партнерами о пересмотре обязательств по акцизам.