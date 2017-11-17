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Бюджет цього року отримав на 800 млн грн алкогольних акцизив менше - "Укргорілка"

Бюджет цього року отримав на 800 млн грн алкогольних акцизив менше - "Укргорілка"

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. У січні-серпні 2017 року від вироблених в Україні лікеро-горілчаних виробів (ЛГВ) до зведеного державного бюджету України надійшло 3 млрд 740 млн грн акцизного податку, що на 800 млн грн менше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомили в асоціації "Укргорілка" із посиланням на дані Державної казначейської служби, передає УНН.

Така негативна тенденція зумовлена необгрунтовано завищенними акцзами на ЛГВ.

В Асоціації додали, що протягом січня-серпня 2017 року реалізація лікеро-горілчаних виробів на внутрішньому ринку скоротилася на 21%.

"Це означає, що по завершенню 2017 року до зведеного державного бюджету не лише не надійде додатковий ресурс, а навіть не буде досягнуто результатів 2016 року", - пояснили в "Укргорілці".

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В асоціації переконані, що підготовка і розгляд будь-яких пропозицій з приводу акцизної політики має відбуватися з урахуванням показників кожної окремо підакцизної групи товарів.

"При плануванні надходжень від акцизного податку з вироблених ЛГВ до державного бюджету на 2017 рік Міністерством фінансів було обраховано ресурс у 1,5 млрд грн при підвищенні ставки акцизного податку на 20%. Ми неодноразово звертали увагу на недостовірність прогнозів Міністерства фінансів щодо майбутніх зборів акцизного податку, оскільки він базується на неіснуючих показниках обсягів реалізації ЛГВ та без урахування високого (більше 50%) обсягу нелегальної продукції в Україні. І цього року нажаль ситуація може повторитися", - застерегли в асоціації.

В "Укргорілці" переконані, що наступного року ставки акцизного податку мають лишитися на рівні 2017 року.

"Це дозволить оздоровити галузь і забезпечить додаткові надходження до держбюджету. А політична воля у боротьбі з нелегальним ринком гарантовано захистить споживачів від смертельної отрути і збільшить обсяги податкових прибутків країни", - пояснили в асоціації.

Нагадаємо, уряд запропонував підвищити акцизи на алкоголь на 11,2%. Податковий комітет ВРУ, розглянувши вказану ініціативу КМУ, підтримувати її відмовився.

Додамо, що піднімати акцизи на алкоголь Україна зобов'язалася перед ЄС. Тому голова Асоціації платників податків України Грігол Катамадзе вважає, що нам потрібно домовлятися із європейськими партнерами про перегляд зобов’язань щодо акцизів.

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