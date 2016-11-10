Бюджет столицы недополучил 140 млн грн розничного акциза - эксперты

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Киев • УНН

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КИЕВ. 10 ноября. УНН. Объем безналоговой торговли сжиженным газом в Киеве по итогам первого полугодия 2016 года превысил 70%. Такие результаты специального исследования, проведенного "Консалтинговой группой А-95", сообщает пресс-служба компании, передает УНН.

Согласно данным Государственной фискальной службы, за первое полугодие 2016 года в городской бюджет Киева было перечислено 60,452 млн грн сбора с розничного оборота подакцизных товаров (розничный акциз) от реализации сжиженного газа. Соответствующие данные ГФС предоставила на запрос временной контрольной комиссии Киевсовета по проверке деятельности автозаправочных станций (в том числе газовых) и нефтехранилищ (терминалов) на территории Киева.

Учитывая, что средняя ставка розничного акциза в первом полугодии 2016 года составила 1,17 грн/л, такой объем средств был уплачен с реализации около 28,4 тыс. т сжиженного газа. Между тем, по данным "Консалтинговой группы А-95", объем столичного рынка пропан-бутана в рассматриваемый период составил около 90 тыс. т.

"В первом полугодии 2016 года розничный акциз был уплачен всего с 30% продаж сжиженного газа, в связи с чем потери городского бюджета оцениваются в 140 млн грн", – заявил эксперт "Консалтинговой группы А-95" Артем Куюн.

По мнению экспертов, основную недоимку формирует растущая сеть нелегальных автомобильных газозаправочных пунктов (АГЗП). По оценкам экспертов "А-95" и КГГА, их количество на сегодня составляет 300 единиц, что значительно превышает количество легальных объектов газоснабжения.

В свою очередь, причиной возникновения и роста объемов безналоговой реализации сжиженного газа является введение сбора с розничного оборота подакцизных товаров (0,042 евро/л) нефтепродуктов в 2015 году.

Как сообщал УНН, по словам эксперта Л.Косянчука, из-за бездействия Минфина, местные бюджеты недополучают 2 млрд грн от топливного акциза.

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