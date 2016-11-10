Бюджет столиці недоотримав 140 млн грн роздрібного акцизу - експерти
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Обсяг безподаткової торгівлі скрапленим газом у Києві за підсумками першого півріччя 2016 року перевищив 70%. Такі результати спеціального дослідження, проведеного "Консалтинговою групою А-95", повідомляє прес-служба компанії, передає УНН.
Згідно з даними Державної фіскальної служби, за перше півріччя 2016 року до міського бюджету Києва було перераховано 60,452 млн грн збору з роздрібного обороту підакцизних товарів (роздрібний акциз) від реалізації скрапленого газу. Відповідні дані ДФС надала на запит тимчасової контрольної комісії Київміськради з перевірки діяльності автозаправних станцій (в тому числі газових) і нафтосховищ (терміналів) на території Києва.
Враховуючи, що середня ставка роздрібного акцизу в першому півріччі 2016 року становила 1,17 грн/л, такий обсяг коштів був сплачений із реалізації близько 28,4 тис. т скрапленого газу. Між тим, за даними "Консалтингової групи А-95", обсяг столичного ринку пропан-бутану в розглянутий період становив близько 90 тис. т.
"У першому півріччі 2016 року роздрібний акциз було сплачено всього з 30% продажів скрапленого газу, у зв'язку з чим втрати міського бюджету оцінюються в 140 млн грн", – заявив експерт "Консалтингової групи А-95" Артем Куюн.
На думку експертів, основну недоїмку формує зростаюча мережа нелегальних автомобільних газозаправних пунктів (АГЗП). За оцінками експертів "А-95" і КМДА, їх кількість на сьогодні сягає 300 одиниць, що значно перевищує кількість легальних об'єктів газопостачання.
У свою чергу, причиною виникнення і зростання обсягів безподаткової реалізації скрапленого газу є введення збору з роздрібного обороту підакцизних товарів (0,042 євро/л) нафтопродуктів в 2015 році.
Як повідомляв УНН, за словами експерта Л.Косянчука, через бездіяльність Мінфіну, місцеві бюджети недоотримують 2 млрд грн з паливного акцизу.