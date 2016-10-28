Бюджет развития вырос в пять раз - Президент

П.Порошенко отметил, что реформа децентрализации воспринималась скептически, ведь никто не верил в возможность передачи власти на места.

"Мы сделали первый шаг - это финансовая и бюджетная децентрализация. И мы изменили то, что 23 года украинские местные бюджеты были кассами по выплате заработной платы, с нулевым бюджетом развития, с страшным дефицитом. За своими деньгами местные бюджеты с протянутой рукой месяцами ждали у казначейства, иногда давали взятки для того, чтобы вытащить свою собственную заработанную копейку. Как-то странно, за два года уже остатки собственных средств на депозитных счетах в коммерческих банках измеряются сотнями миллионов в каждой области Украины. Бюджет развития вырос в пять раз ", - сказал глава государства.

Он напомнил, что 11 и 18 декабря состоятся выборы в более 200 объединенных общин.

"Уверен в том, что расширение прав и возможностей местного самоуправления должна корреспондироваться с увеличением ответственности. Дополнительно к этому сделали дерегуляцию ", - сказал Президент.

Как сообщал УНН, по оценкам эксперта по местному самоуправлению и государственного управления Руслана Плюща, почти все доходы общин, которые они получили благодаря перераспределению налогов и финансовой децентрализации, будут направлены на обеспечение тех функций, которые местной власти передаст центральная власть. По словам эксперта, средств на развитие почти не останется .

"Все бюджетные субвенции, дотации, дополнительное финансирование и перераспределение остатков естественно будут использованы в покрытии расходов, но вероятно не закроют все потенциальные" дыры "местных бюджетов. В итоге все сверхприбыли, о которых говорит Минрегион и местная власть, пойдут не на развитие, а на элементарное жизнеобеспечения ", - считает Р.Плющ.

По мнению эксперта, досадным является то, что все успехи реформы децентрализации нивелируются чиновниками на верхах.

"Жизненно необходимо продуманное перераспределение функций, а не просто сброс финансового балласта из госбюджета в местные. Ситуация осложняется неподготовленностью и безинициативностью представителей местной власти - продолжают ждать указания сверху, продолжают ждать финансовых вливаний. Необходимо менять мышление, работать, учить. Деньги должны использоваться эффективно ", - подчеркнул Р.Плющ.