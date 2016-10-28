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Бюджет развития вырос в пять раз - Президент

Бюджет развития вырос в пять раз - Президент

Киев • УНН

 • 9708 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Местные бюджеты за последние два года получили наполнения вследствие проведения децентрализации. В целом бюджет развития вырос в пять раз. Об этом Президент Украины Петр Порошенко сказал во время представления нового руководителя Киевской областной государственной администрации Александра Горгана, передает корреспондент УНН.

П.Порошенко отметил, что реформа децентрализации воспринималась скептически, ведь никто не верил в возможность передачи власти на места.

"Мы сделали первый шаг - это финансовая и бюджетная децентрализация. И мы изменили то, что 23 года украинские местные бюджеты были кассами по выплате заработной платы, с нулевым бюджетом развития, с страшным дефицитом. За своими деньгами местные бюджеты с протянутой рукой месяцами ждали у казначейства, иногда давали взятки для того, чтобы вытащить свою собственную заработанную копейку. Как-то странно, за два года уже остатки собственных средств на депозитных счетах в коммерческих банках измеряются сотнями миллионов в каждой области Украины. Бюджет развития вырос в пять раз ", - сказал глава государства.

Он напомнил, что 11 и 18 декабря состоятся выборы в более 200 объединенных общин.

"Уверен в том, что расширение прав и возможностей местного самоуправления должна корреспондироваться с увеличением ответственности.  Дополнительно к этому сделали дерегуляцию ", - сказал Президент.

Как сообщал УНН, по оценкам эксперта по местному самоуправлению и государственного управления Руслана Плюща, почти все доходы общин, которые они получили благодаря перераспределению налогов и финансовой децентрализации, будут направлены на обеспечение тех функций, которые местной власти передаст центральная власть. По словам эксперта, средств на развитие почти не останется .

"Все бюджетные субвенции, дотации, дополнительное финансирование и перераспределение остатков естественно будут использованы в покрытии расходов, но вероятно не закроют все потенциальные" дыры "местных бюджетов. В итоге все сверхприбыли, о которых говорит Минрегион и местная власть, пойдут не на развитие, а на элементарное жизнеобеспечения ", - считает Р.Плющ.

По мнению эксперта, досадным является то, что все успехи реформы децентрализации нивелируются чиновниками на верхах.

"Жизненно необходимо продуманное перераспределение функций, а не просто сброс финансового балласта из госбюджета в местные. Ситуация осложняется неподготовленностью и безинициативностью представителей местной власти - продолжают ждать указания сверху, продолжают ждать финансовых вливаний. Необходимо менять мышление, работать, учить. Деньги должны использоваться эффективно ", - подчеркнул Р.Плющ.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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