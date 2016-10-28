Бюджет розвитку зріс у п’ять разів – Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Місцеві бюджети за останні два роки отримали наповнення в наслідок проведення децентралізації. Загалом бюджет розвитку зріс у п’ять разів. Про це Президент України Петро Порошенко сказав під час представлення нового керівника Київської обласної державної адміністрації Олександра Горгана, передає кореспондент УНН.
П.Порошенко зауважив, що реформа децентралізації сприймалася скептично, адже ніхто не вірив у можливість передачі влади на місця.
“Ми зробили перший крок — це фінансова і бюджетна децентралізація. І ми змінили те, що 23 роки українські місцеві бюджети були касами по виплаті заробітної платні, з нульовим бюджетом розвитку, із страшенними дефіцитами. За своїми грошима місцеві бюджети з протягнутою рукою місяцями чекали в казначейства, інколи давали хабарі для того, щоб витягнути свою власну зароблену копійку. Якось дивно, за два роки уже залишки власних коштів на депозитних рахунках в комерційних банках вимірюються сотнями мільйонів в кожній області України. Бюджет розвитку зріс в п’ять разів”, — сказав глава держави.
Він нагадав, що 11 та 18 грудня відбудуться вибори у понад 200 об’єднаних громад.
“Впевнений в тому, що розширення прав і можливостей місцевого самоврядування має кореспондуватися із збільшенням відповідальності. Додатково до цього зробили дерегуляцію”, — сказав Президент.
Як повідомляв УНН, за оцінками експерта з місцевого самоврядування та державного управління Руслана Плюща, майже всі прибутки громад, які вони отримали завдяки перерозподілу податків та фінансовій децентралізації, будуть спрямовані на забезпечення тих функцій, які місцевій владі передасть центральна влада. За словами експерта, коштів на розвиток майже не залишиться.
“Усі бюджетні субвенції, дотації, додаткове фінансування і перерозподіл залишків природно будуть використані в покритті витрат, але ймовірно не закриють всі потенційні „дірки“ місцевих бюджетів. У підсумку всі надприбутки, про які говорить Мінрегіон і місцева влада, підуть не на розвиток, а на елементарне життєзабезпечення”, — вважає Р.Плющ.
На думку експерта, найприкрішим є те, що всі успіхи реформи децентралізації нівелюються чиновниками на верхах.
“Життєво необхідний продуманий перерозподіл функцій, а не просто скидання фінансового баласту з держбюджету до місцевих. Ситуація ускладнюється непідготовленістю і безініцітівністю представників місцевої влади — продовжують чекати вказівки зверху, продовжують чекати фінансових вливань. Необхідно міняти мислення, працювати, вчити. Гроші повинні використовуватися ефективно”, — наголосив Р.Плющ.