белгородский губернатор провел заседание оперштаба после атаки РДК
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. Губернатор белгородской области вячеслав гладков провел заседание оперативного штаба в суженном формате после попытки атаки РДК на регион. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, пишет УНН.
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"Провел суженный оперативный штаб с участием органов государственной и муниципальной власти", - говорится в сообщении.
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Ранее гладков сообщил, что в новой таволжанке белгородской области продолжается бой с украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ). Он также согласился встретиться с диверсантами на пункте пропуска «Шебекино» ради пленных, если они еще живы. Об итогах не сообщалось.