белгородский губернатор провел заседание оперштаба после атаки РДК

Цитата

"Провел суженный оперативный штаб с участием органов государственной и муниципальной власти", - говорится в сообщении.

Детали

Ранее гладков сообщил, что в новой таволжанке белгородской области продолжается бой с украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ). Он также согласился встретиться с диверсантами на пункте пропуска «Шебекино» ради пленных, если они еще живы. Об итогах не сообщалось.