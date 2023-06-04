бєлгородський губернатор провів засідання оперштабу після атаки РДК
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Губернатор бєлгородської області в'ячеслав гладков провів засідання оперативного штабу у звуженому форматі після спроби атаки РДК на регіон. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі, пише УНН.
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"Провів звужений оперативний штаб за участю органів державної та муніципальної влади", - йдеться у повідомленні.
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Раніше гладков повідомив, що у новій таволжанці бєлгородської області триває бій з українською диверсійно-розвідувальною групою (ДРГ). Він також погодився зустрітися з диверсантами на пункті пропуску «Шебекіно» заради полонених, якщо вони ще живі. Про підсумки не повідомлялося.