Business Wisdom Summit 2025: как бизнес открывает возможности в шторме

$41.180.14
46.610.42
ukenru
По соглашению с США достигнут "существенный прогресс", ожидается меморандум и ратификация в Раде - Свириденко
11:59 • 17562 просмотра

По соглашению с США достигнут "существенный прогресс", ожидается меморандум и ратификация в Раде - Свириденко

11:16 • 76368 просмотра

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

Эксклюзив
11:15 • 40947 просмотра

Незадекларированный импорт техники Apple: эксперты оценили масштабность потерь для государства

Эксклюзив
10:31 • 46319 просмотра

Аномальная весна и жаркое лето: климатолог рассказала, что ожидать в 2025 году

08:19 • 53272 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

16 апреля, 07:15 • 95605 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
16 апреля, 06:47 • 87248 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

16 апреля, 05:58 • 35574 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 60662 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 109639 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+16°
5.9м/с
49%
Популярные новости

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

16 апреля, 08:09 • 93484 просмотра

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 55208 просмотра

Минэнерго отреагировало на заявление Болгарии об отказе продавать оборудование для достройки ХАЭС

09:36 • 30816 просмотра

На окраинах Ивано-Франковска убили 19-летнего парня: среди подозреваемых - трое несовершеннолетних

09:57 • 24946 просмотра

Петиция о повышении зарплат учителям набрала нужное количество голосов

10:17 • 13334 просмотра
публикации

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

11:16 • 76368 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

16 апреля, 08:09 • 94948 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

16 апреля, 07:15 • 95605 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

16 апреля, 06:47 • 87248 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 186109 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Урсула фон дер Ляйен

Элон Маск

Виталий Кличко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Китай

Европа

Реклама
УНН Lite

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 56336 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 30515 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 31470 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 32670 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 34898 просмотра
Актуальное

Телеграмма

Financial Times

Шахед-136

Хранитель

ЧатГПТ

Business Wisdom Summit 2025: как бизнес открывает возможности в шторме

Киев • УНН

 • 2760 просмотра

На Business Wisdom Summit обсудили экономику под обстрелами, технологии с поля боя и будущее Украины. Участники отметили важность инвестиций и поддержки экономической стабильности.

Business Wisdom Summit 2025: как бизнес открывает возможности в шторме

Украинский бизнес уверенно говорит о росте и масштабировании, о стратегии развития сейчас, а не после войны — на Business Wisdom Summit, который состоялся 11 апреля в Киеве. 600 участников, 40 ведущих украинских топ-менеджеров и международных хедлайнеров откровенно говорили об экономике под обстрелами, о деньгах в условиях хаоса, о технологиях, которые рождаются на поле боя, и о будущем Украины. Голосом мероприятия стала Оксана Гутцайт, ведущая программы "Факты" на канале ICTV, передает УНН.

Стартовали обсуждения с экспертного интервью с Даниилом Гетманцевым, председателем комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Одним из ключевых последствий новых таможенных инициатив администрации Дональда Трампа стала дестабилизация мировой экономики. Действия США запускают цепную реакцию, которая может больно ударить по украинскому экспорту не только через прямые тарифы, но и через ответы других глобальных игроков.

Поэтому как в реалиях неопределенности восстанавливать экономику и закладывать будущее для страны? Саммит продолжила панель "Строим украинское". Руслан Шостак, президент корпорации TERWIN, основатель EVA и VARUS, предложил перспективные направления, на развитии которых стране следовало бы сфокусироваться. 

"Экономическое благосостояние страны напрямую зависит от масштаба украинских проектов. Каждый 1 млрд долларов инвестиций может увеличить ВВП на 0,5-1%. Глобальные инфраструктурные проекты не просто вливают средства в экономику, а запускают многоуровневую цепь изменений. Для нас как для владельца и оператора одного из крупнейших инвестиционных проектов в Украине важно создавать этот мультипликативный эффект", — отметил Руслан Шостак.

Участники дискуссии, в частности Евгений Куликов, руководитель направления корпоративного бизнеса ПриватБанка, и Игорь Лиски, основатель инвестиционной компании EFI Group, сошлись на том, что путь к экономике с триллионным ВВП лежит через построение сильной и самодостаточной индустрии с высокой степенью локализации. 

Панель "Recovery: инвестиции в восстановление Украины" была посвящена не только восстановлению страны, но и изменению парадигм будущего. Директор по развитию новых направлений бизнеса в Киевстар Илья Польшаков рассказал, как Киевстар будет помогать стране трансформироваться через большие инновации. Например, инвестирование в компанию Starlink, что меняет философию развития сети. В свою очередь адвокат, управляющий партнер юридической компании RIYAKO & PARTNERS Евгений Рияко поделился позитивными настроениями относительно новых гарантий для инвесторов. На втором чтении находится законопроект о приостановлении маски-шоу и наложении бессрочных арестов после обыска. 

Сегодня, пока инвестиционный климат Украины закаляется войной, роль банков меняется — от кредитора до сотворца трансформаций.  Ведущие эксперты Лариса Бондарева (Райффайзен Банк), Сергей Магдыч (ПУМБ), Первин Дадашова (НБУ), Андрей Семченко (СК ИНГО) и Юлия Пономаренко (AbInBev Efes Украина) очертили новую архитектуру финансирования в условиях нестабильности. 

По мнению генерального директора сети супермаркетов NOVUS Марка Петкевича, украинский бизнес вынужден брать на себя ответственность за стабильность экономики. Однако, даже при готовности платить налоги и развиваться, бизнес нуждается в стабильности со стороны государства и долгосрочных планах. В подтверждение этих слов генеральный директор "АрселорМиттал Кривой Рог" Мауро Лонгобардо поделился, что ArcelorMittal уже инвестировал $1 млрд в поддержку производства в Украине. Однако значительные трудности, в частности повышение цен на энергоносители, ставят под угрозу конкурентоспособность предприятия.

Участники дискуссии коснулись и проблемы кадрового дефицита и интеграции ветеранов в мирную жизнь после возвращения с фронта. В своем выступлении о роли бизнеса в этом процессе Александр Богуцкий, СЕО медиакомпании Starlight Mediа, подчеркнул: "Инвестируя в продукты и сервисы для ветеранов и их семей, мы выполняем негласный контракт с обществом, совестью и ценностями страны. Есть вещи, которые нельзя делегировать: уважение, поддержка, признание. И есть решения, в которых бизнес оказывается перед выбором — эффективность или ценности. Но наша задача — сделать так, чтобы эффективность никогда не перечеркивала человечность".

Во времена, когда восстановление страны является стратегическим вектором, главным активом бизнеса и экономики становится человек. Евгений Шагов (AM System, GAMA Consulting) и Андрей Длигач (Advanter.ua) рассказали о лучшей инвестиции в бурные времена — вложения в собственное персональное развитие, адаптивность к новому миру, гибкость собственного ментального здоровья.

Операционный директор Группы Метинвест Сергей Мироненко поделился своей обеспокоенностью относительно последствий таможенных тарифов США для украинского экспорта, что может привести к введению аналогичных мер со стороны других игроков. Заместитель генерального директора Интерпайп Денис Морозов согласился с этими прогнозами и отметил, что это может повлечь значительное сокращение производства, а также повышение торговой напряженности на рынках. 

Опытом вывода продукта на новый рынок Европы поделился Василий Яцышин, директор по управлению масмаркет-брендами Kormotech. Качественное исследование релевантных каналов, ожиданий аудитории от продукта позволило бренду Club 4 Paws достичь 31% узнаваемости среди потребителей, и это входной билет на рынок.

Панельная дискуссия "Оружейники" дала понимание, что украинская оборонная индустрия уже создает решения, в которых нуждается весь мир. Во время своего выступления СЕО KVERTUS Ярослав Филимонов рассказал, что массовое использование врагом усовершенствованных дронов уже требует не точечного, как раньше, применения средств РЭБ и РЭР, а целостной экосистемы. KVERTUS работает над развертыванием такой экосистемы, которая объединит и синхронизирует средства РЭР и РЭБ, давая возможность управлять ими дистанционно и с устройств различного типа, даже со смартфона.

Во время Business Wisdom Summit состоялась церемония награждения бизнес-лидеров по версии журнала "ТОП-100. РЕЙТИНГИ САМЫХ БОЛЬШИХ"

Организаторы, бизнес/медиа бюро Ekonomika+ и онлайн-медиа Delo.ua, благодарны партнерам: 

  • генеральному партнеру TERWIN, 
    • главному партнеру Sense Bank,
      • генеральному информационному партнеру Starlight Media. 

        Также благодарим кофейного партнера Foundation Coffee Roasters, водного партнера "Моршинская", вкусного партнера Lantmannen Axa, сладкого партнера компании "БКК", игристого партнера Latinium, алкогольного партнера AZNAURI. 

        А также медиапартнерам: Business Radio Group, телеканалам ICTV 2, ICTV, 1+1 Media, "Киев 24", медийному холдингу "Апостроф", "Эспрессо.TV", телеканалу "Прямой".

        Онлайн-ресурсам: "NV.ua", УНН, "Коммерсант Украинский", Liga Zakon, HiTech.Expert, "Главком", "Деловая столица", xsport, Burda Media Ukraine, PaySpace Magazine, "44.ua", Postfactum, "Первый бизнес", TrueUA, HR-Liga, "Охрана труда", "Логист FM", Marketer.ua, "Экономист", Founder, "ШоТам", а также компаниям ADV EXPERT, Infovision, bc media, БФК Gulliver, "Освіта Дивосвіт" и Европейской Бизнес Ассоциации, Ассоциации украинских банков. 

        Присоединяйтесь к тем, кто уже строит новую экономику — с ценностями, которые не перечеркивает ни один кризис.

        Лилия Подоляк

        Лилия Подоляк

        Новости Бизнеса
        Старлинк
        Дональд Трамп
        Украина
        Киев
        Brent
        $65.54
        Bitcoin
        $83,764.70
        S&P 500
        $5,330.88
        Tesla
        $247.68
        Газ TTF
        $35.40
        Золото
        $3,323.99
        Ethereum
        $1,576.77