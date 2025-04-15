Business Wisdom Summit 2025: как бизнес открывает возможности в шторме

Украинский бизнес уверенно говорит о росте и масштабировании, о стратегии развития сейчас, а не после войны — на Business Wisdom Summit, который состоялся 11 апреля в Киеве. 600 участников, 40 ведущих украинских топ-менеджеров и международных хедлайнеров откровенно говорили об экономике под обстрелами, о деньгах в условиях хаоса, о технологиях, которые рождаются на поле боя, и о будущем Украины. Голосом мероприятия стала Оксана Гутцайт, ведущая программы "Факты" на канале ICTV, передает УНН.

Стартовали обсуждения с экспертного интервью с Даниилом Гетманцевым, председателем комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Одним из ключевых последствий новых таможенных инициатив администрации Дональда Трампа стала дестабилизация мировой экономики. Действия США запускают цепную реакцию, которая может больно ударить по украинскому экспорту не только через прямые тарифы, но и через ответы других глобальных игроков.

Поэтому как в реалиях неопределенности восстанавливать экономику и закладывать будущее для страны? Саммит продолжила панель "Строим украинское". Руслан Шостак, президент корпорации TERWIN, основатель EVA и VARUS, предложил перспективные направления, на развитии которых стране следовало бы сфокусироваться.

"Экономическое благосостояние страны напрямую зависит от масштаба украинских проектов. Каждый 1 млрд долларов инвестиций может увеличить ВВП на 0,5-1%. Глобальные инфраструктурные проекты не просто вливают средства в экономику, а запускают многоуровневую цепь изменений. Для нас как для владельца и оператора одного из крупнейших инвестиционных проектов в Украине важно создавать этот мультипликативный эффект", — отметил Руслан Шостак.

Участники дискуссии, в частности Евгений Куликов, руководитель направления корпоративного бизнеса ПриватБанка, и Игорь Лиски, основатель инвестиционной компании EFI Group, сошлись на том, что путь к экономике с триллионным ВВП лежит через построение сильной и самодостаточной индустрии с высокой степенью локализации.

Панель "Recovery: инвестиции в восстановление Украины" была посвящена не только восстановлению страны, но и изменению парадигм будущего. Директор по развитию новых направлений бизнеса в Киевстар Илья Польшаков рассказал, как Киевстар будет помогать стране трансформироваться через большие инновации. Например, инвестирование в компанию Starlink, что меняет философию развития сети. В свою очередь адвокат, управляющий партнер юридической компании RIYAKO & PARTNERS Евгений Рияко поделился позитивными настроениями относительно новых гарантий для инвесторов. На втором чтении находится законопроект о приостановлении маски-шоу и наложении бессрочных арестов после обыска.

Сегодня, пока инвестиционный климат Украины закаляется войной, роль банков меняется — от кредитора до сотворца трансформаций. Ведущие эксперты Лариса Бондарева (Райффайзен Банк), Сергей Магдыч (ПУМБ), Первин Дадашова (НБУ), Андрей Семченко (СК ИНГО) и Юлия Пономаренко (AbInBev Efes Украина) очертили новую архитектуру финансирования в условиях нестабильности.

По мнению генерального директора сети супермаркетов NOVUS Марка Петкевича, украинский бизнес вынужден брать на себя ответственность за стабильность экономики. Однако, даже при готовности платить налоги и развиваться, бизнес нуждается в стабильности со стороны государства и долгосрочных планах. В подтверждение этих слов генеральный директор "АрселорМиттал Кривой Рог" Мауро Лонгобардо поделился, что ArcelorMittal уже инвестировал $1 млрд в поддержку производства в Украине. Однако значительные трудности, в частности повышение цен на энергоносители, ставят под угрозу конкурентоспособность предприятия.

Участники дискуссии коснулись и проблемы кадрового дефицита и интеграции ветеранов в мирную жизнь после возвращения с фронта. В своем выступлении о роли бизнеса в этом процессе Александр Богуцкий, СЕО медиакомпании Starlight Mediа, подчеркнул: "Инвестируя в продукты и сервисы для ветеранов и их семей, мы выполняем негласный контракт с обществом, совестью и ценностями страны. Есть вещи, которые нельзя делегировать: уважение, поддержка, признание. И есть решения, в которых бизнес оказывается перед выбором — эффективность или ценности. Но наша задача — сделать так, чтобы эффективность никогда не перечеркивала человечность".

Во времена, когда восстановление страны является стратегическим вектором, главным активом бизнеса и экономики становится человек. Евгений Шагов (AM System, GAMA Consulting) и Андрей Длигач (Advanter.ua) рассказали о лучшей инвестиции в бурные времена — вложения в собственное персональное развитие, адаптивность к новому миру, гибкость собственного ментального здоровья.

Операционный директор Группы Метинвест Сергей Мироненко поделился своей обеспокоенностью относительно последствий таможенных тарифов США для украинского экспорта, что может привести к введению аналогичных мер со стороны других игроков. Заместитель генерального директора Интерпайп Денис Морозов согласился с этими прогнозами и отметил, что это может повлечь значительное сокращение производства, а также повышение торговой напряженности на рынках.

Опытом вывода продукта на новый рынок Европы поделился Василий Яцышин, директор по управлению масмаркет-брендами Kormotech. Качественное исследование релевантных каналов, ожиданий аудитории от продукта позволило бренду Club 4 Paws достичь 31% узнаваемости среди потребителей, и это входной билет на рынок.

Панельная дискуссия "Оружейники" дала понимание, что украинская оборонная индустрия уже создает решения, в которых нуждается весь мир. Во время своего выступления СЕО KVERTUS Ярослав Филимонов рассказал, что массовое использование врагом усовершенствованных дронов уже требует не точечного, как раньше, применения средств РЭБ и РЭР, а целостной экосистемы. KVERTUS работает над развертыванием такой экосистемы, которая объединит и синхронизирует средства РЭР и РЭБ, давая возможность управлять ими дистанционно и с устройств различного типа, даже со смартфона.

Во время Business Wisdom Summit состоялась церемония награждения бизнес-лидеров по версии журнала "ТОП-100. РЕЙТИНГИ САМЫХ БОЛЬШИХ".

Организаторы, бизнес/медиа бюро Ekonomika+ и онлайн-медиа Delo.ua, благодарны партнерам:

генеральному партнеру TERWIN,

главному партнеру Sense Bank,

генеральному информационному партнеру Starlight Media.

Также благодарим кофейного партнера Foundation Coffee Roasters, водного партнера "Моршинская", вкусного партнера Lantmannen Axa, сладкого партнера компании "БКК", игристого партнера Latinium, алкогольного партнера AZNAURI.

А также медиапартнерам: Business Radio Group, телеканалам ICTV 2, ICTV, 1+1 Media, "Киев 24", медийному холдингу "Апостроф", "Эспрессо.TV", телеканалу "Прямой".

Онлайн-ресурсам: "NV.ua", УНН, "Коммерсант Украинский", Liga Zakon, HiTech.Expert, "Главком", "Деловая столица", xsport, Burda Media Ukraine, PaySpace Magazine, "44.ua", Postfactum, "Первый бизнес", TrueUA, HR-Liga, "Охрана труда", "Логист FM", Marketer.ua, "Экономист", Founder, "ШоТам", а также компаниям ADV EXPERT, Infovision, bc media, БФК Gulliver, "Освіта Дивосвіт" и Европейской Бизнес Ассоциации, Ассоциации украинских банков.

Присоединяйтесь к тем, кто уже строит новую экономику — с ценностями, которые не перечеркивает ни один кризис.