Бунт в СИЗО в Кропивницком: двух начальников уже уволили, на очереди третий

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Киев  •  УНН

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КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 23 декабря. УНН. Представитель Уполномоченного по соблюдению прав человека в местах несвободы Александр Гатиятуллин и региональный представитель Офиса омбудсмена продолжают мониторинг соблюдения прав заключенных в Кропивницком СИЗО. Об этом сообщили в на сайте Уполномоченного по правам человека, передает корреспондент УНН.

С момента получения информации от Южного межрегионального управления исполнения уголовных наказаний и пробации о нападении заключенного, который побил психолога и пытался дестабилизировать оперативную обстановку и режим в ГУ "Кропивницкий следственный изолятор №14", региональный представитель Офиса омбудсмена совершил оперативную проверку соблюдения прав заключенных в условиях введения особого положения.

С 18 декабря в Кропивницком СИЗО ввели особый режим, который продлится 30 дней. Сотрудники межрегионального управления провели в учреждении общие обыски помещений. Изъяли значительное количество запрещенных орудий и предметов.

Во время обысков группа быстрого реагирования применила к 25 заключенным специальные средства, в частности для отстрела резиновыми пулями. Заключенным нанесли повреждения различной степени тяжести. Каждого осмотрели медики и оказали медпомощь. Все случаи применения специальных средств задокументировали. Прокуратура области начала проверку законности их применения.

20 декабря в СИЗО обнаружили тело умершего заключенного: по медицинскому заключению он умер от отравления неизвестным веществом, а телесных повреждений на теле не обнаружили.

Уже 22 декабря представитель Уполномоченного по соблюдению прав человека в местах несвободы Александр Гатиятуллин повторно проверил учреждение и выяснил, что превышение полномочий со стороны сотрудников групп быстрого реагирования при обысках и стабилизации ситуации имело место.

Подтвердились факты, что при проведении мероприятий по стабилизации ситуации превышались полномочия со стороны сотрудников групп быстрого реагирования - применялся скотч для фиксации заключенных, применялись меры физического
воздействия в отношении людей с инвалидностью и несовершеннолетних.

Заместителя по оперативной работе Радиона Друмова и заведующего медчасти Александра Степанова уже уволили, а вопрос об увольнении заместителя начальника учреждения по коммунально-бытовому обеспечению - начальника отдела интендантского и хозяйственного обеспечения Валерия Артеменко пока рассматривают.

Сегодня работу на территории СИЗО продолжают - будут проводить осмотр камер, общаться с заключенными на предмет выяснения обстоятельств бунта, условий содержания и обращения с ними. Кроме того, вызвали начальника филиала ЦОЗ ГКИСУ для организации медицинской помощи и фиксации телесных повреждений заключенных, а также проверят медицинскую документацию.

Украинские Национальные Новости

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