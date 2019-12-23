Бунт у СІЗО в Кропивницькому: двох начальників вже звільнили, на черзі третій

КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 23 грудня. УНН. Представник Уповноваженого з дотримання прав людини в місцях несвободи Олександр Гатіятуллін і регіональний представник Офісу Омбудсмана продовжують моніторинг дотримання прав ув’язнених у Кропивницькому СІЗО. Про це поінформували в на сайті Уповноваженого ВР з прав людини, передає кореспондент УНН.