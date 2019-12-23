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Бунт у СІЗО в Кропивницькому: двох начальників вже звільнили, на черзі третій

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 23 грудня. УНН. Представник Уповноваженого з дотримання прав людини в місцях несвободи Олександр Гатіятуллін і регіональний представник Офісу Омбудсмана продовжують моніторинг дотримання прав ув’язнених у Кропивницькому СІЗО. Про це поінформували в на сайті Уповноваженого ВР з прав людини, передає кореспондент УНН.

З моменту отримання інформації від Південного міжрегіонального управління виконання кримінальних покарань та пробації щодо нападу ув’язненого, який побив психолога та намагався дестабілізувати оперативну обстановку та режим в ДУ "Кропивницький слідчий ізолятор №14", регіональний представник Офісу Омбудсмана здійснив оперативну перевірку додержання прав ув’язнених в умовах запровадження особливого стану.

З 18 грудня у Кропивницькому СІЗО запровадили особливий режим, який триватиме 30 діб. Працівники міжрегіонального управління провели в установі загальні обшуки приміщень. Вилучили значну кількість заборонених знарядь та предметів.

Під час обшуків група швидкого реагування застосувала до 25 ув’язнених спеціальні засоби, зокрема для відстрілу гумовими кулями. В’язням спричинили ушкодження різного ступеня тяжкості. Кожного оглянули медики та надали меддопомогу. Усі випадки застосування спеціальних засобів задокументували. Прокуратура області розпочала перевірку законності їх застосування.

20 грудня в СІЗО виявили тіло померлого ув’язненого: за медичним висновком він помер від отруєння невідомою речовиною, а тілесних ушкоджень на тілі не виявили.

Вже 22 грудня представник Уповноваженого з дотримання прав людини в місцях несвободи Олександр Гатіятуллін повторно перевірив установу та з’ясував, що перевищення повноважень з боку працівників груп швидкого реагування під час обшуків та стабілізації ситуації мало місце.

Підтвердилися факти, що при проведенні заходів щодо стабілізації ситуації перевищувались повноваження з боку працівників груп швидкого реагування - застосовувався скотч для фіксації ув’язнених, застосовувалися заходи фізичного
впливу щодо людей з інвалідністю та неповнолітніх.

Заступника по оперативній роботі Радіона Друмова та завідувача медчастини Олександра Степанова вже звільнили, а питання щодо звільнення заступника начальника установи з комунально-побутового забезпечення - начальника відділу інтендантського та господарського забезпечення Валерія Артеменка наразі розглядають.

Сьогодні роботу на території СІЗО продовжують – будуть проводити огляд камер, спілкуватися з ув'язненими на предмет з’ясування обставин бунту, умов тримання та поводження з ними. Крім того, викликали начальника філії ЦОЗ ДКВСУ для організації медичної допомоги та фіксації тілесних ушкоджень ув’язнених, а також перевірять медичну документацію.

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