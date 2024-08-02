Власть рф достаточно системно адаптирует свое общество к проблемам в стране. Бунт в рф сам по себе не произойдет, ведь сейчас там нет сильного лидера. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

К сожалению, надо констатировать, что они (власти рф - ред.) достаточно такие системно адаптируют свое общество к этим проблемам. И в принципе уровень запроса в их обществе (к акциям протеста - ред.) гораздо ниже, чем в нашем. Бунт сам по себе не может произойти. Такое, как сделал Пригожин, может сделать только сильный лидер. А такого пока не предвидится - сказал Буданов, как реагируют россияне на подтопление региона, жизнь во тьме, приостановку торговли валютой.

Напомним

24 июня 2023 года Евгений пригожин возглавил мятеж, когда более 8 тыс. наемников, которые двинулись в сторону российской столицы маршем против высшего военного командования России, обвинив их в коррупции и невыполнении служебных обязанностей. 23 августа его самолет разбился в тверской области рф.

Погрози російських агентів родинам пвк “вагнер” змусили пригожина скасувати наступ на москву - ЗМІ

Аварія літака пригожина: співробітники ск рф знайшли "чорні скриньки"