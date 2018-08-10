Бунт экс-бойцов "Торнадо" в СИЗО: в отношении двух тюремщиков завели дело

"В отношении двух сотрудников продолжается служебное расследование относительно их помощи "торнадовцам". Материалы зарегистрированы правоохранительными органами в ЕРДР. Они будут уволены, дальнейшую их судьбу будет решать суд", - сообщил он.

Маслак добавил, что именно эти сотрудники СИЗО завели экс-бойцов "Торнадо" в одну камеру и предоставили им запрещенные предметы.

Ранее Маслак сообщил, что Министерство юстиции Украины проводит служебное расследование в отношении сотрудников Лукьяновского СИЗО, которые допустили встречу всех экс-бойцов "Торнадо" в одной камере, и по выявлению запрещенных вещей у них.

Напомним, в Киевском следственном изоляторе 9 августа произошел бунт заключенных бывших бойцов спецподразделения "Торнадо" после того, как к ним пришли с обысками.

Позже стало известно, что трех бывших бойцов спецподразделения "Торнадо" вывезли из Лукьяновского СИЗО в различные пенитенциарные учреждения в Киевской области.