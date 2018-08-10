Бунт екс-бійців "Торнадо" у СІЗО: щодо двох тюремників відкрили справу
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Правоохоронні органи розпочали кримінальне провадження стосовно двох співробітників Київського слідчого ізолятору щодо інциденту, який стався напередодні у СІЗО за участю екс-бійців спецпідрозділу "Торнадо". Про це УНН повідомив прес-секретар заступника міністра юстиції Юрій Маслак.
"Щодо двох працівників триває службове розслідування щодо їх допомоги "торнадівцям". Матеріали зареєстровані правоохоронними органами в ЄРДР. Їх буде звільнено, подальшу їх долю вирішуватиме суд", - повідомив він.
Маслак додав, що саме ці співробітники СІЗО завели екс-бійців "Торнадо" в одну камеру і надали їм заборонені предмети.
Раніше Маслак повідомив, що Міністерство юстиції України проводить службове розслідування щодо працівників Лук’янівського СІЗО, які допустили зустріч усіх екс-бійців “Торнадо” в одній камері, та щодо виявлення заборонених речей у них.
Нагадаємо, у Київському слідчому ізоляторі 9 серпня стався бунт ув’язнених колишніх бійців спецпідрозділу “Торнадо” після того, як до них прийшли з обшуками.
Пізніше стало відомо, що трьох колишніх бійців спецпідрозділу “Торнадо” вивезли із Лук’янівського СІЗО до різних пенітенціарних установ у Київській області.