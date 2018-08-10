Бунт екс-бійців “Торнадо” у СІЗО: Мін'юст проводить службове розслідування
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Міністерство юстиції України проводить службове розслідування щодо працівників Лук’янівського СІЗО, які допустили зустріч усіх екс-бійців “Торнадо” в одній камері, та щодо виявлення заборонених речей у них. Про це кореспонденту УНН повідомив прес-секретар заступника міністра юстиції Юрій Маслак.
“На цей момент йде службове розслідування щодо наших працівників (Лук’янівського СІЗО — ред.), які допустили зустріч усіх екс-бійців „Торнадо“ в одній камері. Вони знаходились (до цього — ред.) у різних камерах. Крім того, будемо з’ясовувати як до них потрапив мобільний телефон та інші заборонені предмети, а також будемо з’ясовувати як до них потрапила інформація про те, що до них прийдуть з обшуками. Тобто ми наразі вивчаємо мотиви цих співробітників (СІЗО — ред.) і вже далі прокуратура буде визначати що з ними робити”, — повідомив Ю.Маслак
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Нагадаємо, у Київському слідчому ізоляторі відбувся бунт ув’язнених колишніх бійців спецпідрозділу “Торнадо” після того, як до них прийшли з обшуками.
Пізніше стало відомо, що трьох колишніх бійців спецпідрозділу “Торнадо” вивезли із Лук’янівського СІЗО до різних пенітенціарних установ у Київській області.