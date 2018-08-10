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Бунт экс-бойцов "Торнадо" в СИЗО: Минюст проводит служебное расследование

Киев • УНН

 • 8776 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. Министерство юстиции Украины проводит служебное расследование в отношении сотрудников Лукьяновского СИЗО, которые допустили встречу всех экс-бойцов "Торнадо" в одной камере и относительно выявления запрещенных вещей у них. Об этом корреспонденту УНН сообщил пресс-секретарь заместителя министра юстиции Юрий Маслак.

Бунт экс-бойцов "Торнадо" в СИЗО: Минюст проводит служебное расследование

"На данный момент идет служебное расследование относительно наших работников (Лукьяновского СИЗО - ред.), которые допустили встречу всех экс-бойцов "Торнадо" в одной камере. Они находились (до этого - ред.) в разных камерах. Кроме того, будем выяснять как к ним попал мобильный телефон и другие запрещенные предметы, а также будем выяснять как к ним попала информация о том, что к ним придут с обысками. То есть, мы сейчас изучаем мотивы этих сотрудников (СИЗО - ред.) и уже дальше прокуратура будет определять что с ними делать", - сообщил Ю.Маслак

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из Лукьяновского СИЗО люди не давали вывозить подсудимых

Напомним, в Киевском следственном изоляторе произошел бунт заключенных бывших бойцов спецподразделения "Торнадо" после того, как к ним пришли с обысками.

Позже стало известно, что трех бывших бойцов спецподразделения "Торнадо" вывезли из Лукьяновского СИЗО в различные пенитенциарные учреждения в Киевской области.

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