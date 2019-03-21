Бундестаг продолжил военную миссию бундесвера в Афганистане

Итак, немецкие солдаты останутся там до 31 марта 2020 года. В Афганистане сейчас находятся около 1200 немецких солдат, верхний предел численности контингента - 1300 военнослужащих.

Немецкие военные инструкторы тренируют афганские силы безопасности. Миссия в Афганистане была продолжена практически с таким же мандатом, как и в предыдущие годы, хотя последние предложения Вашингтона относительно возможного сокращения количества американских военных и вызвали определенную неопределенность среди союзников по НАТО. Впрочем, детальные планы Вашингтона пока неизвестны.

Ранее немецкое правительство также решил продолжить участие военных ФРГ в операции НАТО в Средиземном море Sea Guardian. В ней принимают участие 180 военных ВМС Германии, находящихся на корабле снабжения "Бонн". Также было продолжено участие бундесвера в миротворческих миссиях ООН в Судане (UNAMID) и в Южном Судане (UNMISS). В обоих операциях мандат позволяет привлечь до 50 немцев. На данный момент в 14 зарубежных миссиях бундесвера участвуют около 3300 немцев.

Напомним, Германия предоставит НАТО свою кибероружие.