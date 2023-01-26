"Было бы хорошей идеей его не пускать": посол Украины отреагировал на пропутинское видео с отцом Джоковича

Детали

Четверо мужчин были задержаны и выселены за то, что подняли российский флаг с лицом путина после победы сербского теннисиста в четвертьфинале в среду вечером.

А видео, размещенное позже на YouTube, показывает Срджана Джоковича с фанатом, который держит флаг и одет в футболку с Z в поддержку вторжения в Украину. Канал на YouTube под названием Aussie Cossack переводит слова Джоковича-старшего: "Да здравствует россия".

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко сказал Herald Sun: "Tennis Australia должен принять меры".

"Я думаю, что было бы очень хорошей идеей не впускать его. Я не знаю, почему он сказал бы что-то подобное, учитывая то, что россияне делают в Украине, сколько людей они убили, замучили, изнасиловали и так далее и все... казни, которые имели место в отношении гражданских", - указал он.

Мирошниченко добавил: "Весь этот турнир Australian Open с самого начала был полемикой, сначала вокруг участия российских игроков, потом флагов, теперь мы наблюдаем эту провокацию".

"Это еще больше усугубилось комментариями отца Джоковича. Джокович - суперзвезда и знаменитость номер один в теннисном мире, поэтому очень обидно видеть, что его отец поддерживает россию", - отметил он.

Дополнение

В отличие от Уимблдона, на Открытом чемпионате Австралии по теннису можно соревноваться игрокам из россии и беларуси под нейтральным флагом, но национальные символы запрещены после вторжения в Украину.