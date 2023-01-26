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"Було б гарною ідеєю його не пускати": посол України відреагував на пропутінське відео з батьком Джоковича

Київ • УНН

 • 1884005 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. За словами українського посла в Австралії Василя Мирошниченка, батьку Новака Джоковича слід ввести заборону на Australian Open після того, як його зняли позуючим для фото з прихильниками російського президента володимира путіна на чемпіонаті, пише УНН з посиланням на Express.co.uk.

"Було б гарною ідеєю його не пускати": посол України відреагував на пропутінське відео з батьком Джоковича

Деталі

Четверо чоловіків було затримано та виселено за те, що підняли російський прапор з обличчям путіна після перемоги сербського тенісиста у чвертьфіналі у середу ввечері.

А відео, розміщене пізніше на YouTube, показує Срджана Джоковича з фанатом, який тримає прапор і одягнений у футболку з Z на підтримку вторгнення в Україну. Канал на YouTube під назвою Aussie Cossack перекладає слова Джоковича-старшого: "Хай живе росія".

Посол України в Австралії Василь Мирошниченко сказав Herald Sun: "Tennis Australia має вжити заходів".

"Я думаю, що було б дуже гарною ідеєю не впускати його. Я не знаю, чому він сказав би щось подібне, враховуючи те, що росіяни роблять в Україні, скільки людей вони вбили, закатували, зґвалтували і таке інше і усі... страти, які мали місце щодо цивільних", - вказав він.

Мирошниченко додав: "Весь цей турнір Australian Open із самого початку був полемікою, спочатку довкола участі російських гравців, потім прапорів, тепер ми спостерігаємо цю провокацію".

"Це ще більше ускладнилося коментарями батька Джоковича. Джокович - суперзірка та знаменитість номер один у тенісному світі, тому дуже прикро бачити, що його батько підтримує росію", - зазначив він.

Доповнення

На відміну від Вімблдону, на Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу можна змагатися гравцям з росії та білорусі під нейтральним прапором, але національні символи заборонені після вторгнення в Україну.

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