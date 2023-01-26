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Батька Новака Джоковича зняли на Australian Open позуючим для фото з прихильниками путіна

Київ • УНН

 • 1513291 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. Батько Новака Джоковича Срджан був знятий позуючим для фотографій із прихильниками президента росії володимира путіна на Australian Open, повідомляє BBC, пише УНН.

Батька Новака Джоковича зняли на Australian Open позуючим для фото з прихильниками путіна

Деталі

Срджан Джокович, як вказано, був зафільмований поряд із чоловіком, який тримав російський прапор із зображенням путіна та одягнений у футболку з провоєнним символом Z.

Російські та білоруські прапори та символи були заборонені у Мельбурн-парку, після того, як російський прапор був вивішений під час матчу між українкою Катериною Бейндл та росіянкою Каміллою Рахімовою у день відкриття.

Водночас, як вказано, була демонстрація підтримки путіна після перемоги Джоковича у чвертьфіналі над росіянином Андрієм Рубльовим у середу увечері.

Російський прапор із зображенням путіна був вивішений біля стадіону Rod Laver Arena групою вболівальників у сербських кольорах. Скандуючи на підтримку росії, дехто мав на плечах прапор Сербії.

У заяві Tennis Australia йдеться: "Невелика група людей демонструвала неприйнятні прапори та символи та погрожувала охоронцям після матчу в середу ввечері, і була виведена".

"Гравців та їхні команди проінформували та нагадали про політику змагань щодо прапорів і символів, а також про те, щоб уникати будь-якої ситуації, яка може порушити роботу. Ми продовжуємо тісно співпрацювати з органами безпеки та правоохоронними органами", - ідеться у заяві.

Доповнення

У 2022 році російських і білоруських гравців відсторонили від змагань на Вімблдоні через вторгнення в Україну.

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