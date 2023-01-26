Батька Новака Джоковича зняли на Australian Open позуючим для фото з прихильниками путіна

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Срджан Джокович, як вказано, був зафільмований поряд із чоловіком, який тримав російський прапор із зображенням путіна та одягнений у футболку з провоєнним символом Z.

Російські та білоруські прапори та символи були заборонені у Мельбурн-парку, після того, як російський прапор був вивішений під час матчу між українкою Катериною Бейндл та росіянкою Каміллою Рахімовою у день відкриття.

Водночас, як вказано, була демонстрація підтримки путіна після перемоги Джоковича у чвертьфіналі над росіянином Андрієм Рубльовим у середу увечері.

Російський прапор із зображенням путіна був вивішений біля стадіону Rod Laver Arena групою вболівальників у сербських кольорах. Скандуючи на підтримку росії, дехто мав на плечах прапор Сербії.

У заяві Tennis Australia йдеться: "Невелика група людей демонструвала неприйнятні прапори та символи та погрожувала охоронцям після матчу в середу ввечері, і була виведена".

"Гравців та їхні команди проінформували та нагадали про політику змагань щодо прапорів і символів, а також про те, щоб уникати будь-якої ситуації, яка може порушити роботу. Ми продовжуємо тісно співпрацювати з органами безпеки та правоохоронними органами", - ідеться у заяві.

Доповнення

У 2022 році російських і білоруських гравців відсторонили від змагань на Вімблдоні через вторгнення в Україну.