Отца Новака Джоковича сняли на Australian Open позирующим для фото со сторонниками путина

Детали

Срджан Джокович, как указано, был заснят рядом с мужчиной, который держал российский флаг с изображением путина и одет в футболку с провоенным символом Z.

Российские и белорусские флаги и символы были запрещены в Мельбурн-парке, после того, как российский флаг был вывешен во время матча между украинкой Екатериной Бейндл и россиянкой Камиллой Рахимовой в день открытия.

В то же время, как указано, была демонстрация поддержки путина после победы Джоковича в четвертьфинале над россиянином Андреем Рублевым в среду вечером.

Российский флаг с изображением путина был вывешен возле стадиона Rod Laver Arena группой болельщиков в сербских цветах. Скандируя в поддержку россии, некоторые имели на плечах флаг Сербии.

В заявлении Tennis Australia говорится: "Небольшая группа людей демонстрировала неприемлемые флаги и символы и угрожала охранникам после матча в среду вечером, и была выведена".

"Игроки и их команды были проинформированы и им напомнили о политике соревнований в отношении флагов и символов, а также о том, чтобы избегать любой ситуации, которая может нарушить работу. Мы продолжаем тесно сотрудничать с органами безопасности и правоохранительными органами", - говорится в заявлении.

Дополнение

В 2022 году российских и белорусских игроков отстранили от соревнований на Уимблдоне из-за вторжения в Украину.