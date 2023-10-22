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Были некоторые, кому было трудно осудить терроризм - МИД Израиля о Каирском мирном саммите

Киев • УНН

 • 233838 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. Министерство иностранных дел Израиля заявило, что «жаль», что некоторые из тех, кто посетил Каирский мирный саммит в субботу, «возникли трудности с осуждением терроризма или признанием опасности». Об этом пишет CNN, передает УНН.

Были некоторые, кому было трудно осудить терроризм - МИД Израиля о Каирском мирном саммите

Цитата 

«К сожалению, даже столкнувшись с этими ужасными зверствами, были некоторые, кому было трудно осудить терроризм или признать опасность», — говорится в заявлении министерства, опубликованном его спикером на X/Twitter. «Израиль сделает то, что он должен сделать, и ожидает, что международное сообщество признает справедливую битву».

Дополнение

Окончательное совместное заявление не было обнародовано после завершения саммита из-за «разногласий» между делегациями относительно формулировок. 

Принципиальное разногласие, по данным Sky News Arabia, касается формулировки «право Израиля на самооборону». Также часть делегатов саммита не поддерживают решение осудить ХАМАС.

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