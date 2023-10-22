Были некоторые, кому было трудно осудить терроризм - МИД Израиля о Каирском мирном саммите
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. Министерство иностранных дел Израиля заявило, что «жаль», что некоторые из тех, кто посетил Каирский мирный саммит в субботу, «возникли трудности с осуждением терроризма или признанием опасности». Об этом пишет CNN, передает УНН.
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«К сожалению, даже столкнувшись с этими ужасными зверствами, были некоторые, кому было трудно осудить терроризм или признать опасность», — говорится в заявлении министерства, опубликованном его спикером на X/Twitter. «Израиль сделает то, что он должен сделать, и ожидает, что международное сообщество признает справедливую битву».
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Окончательное совместное заявление не было обнародовано после завершения саммита из-за «разногласий» между делегациями относительно формулировок.
Принципиальное разногласие, по данным Sky News Arabia, касается формулировки «право Израиля на самооборону». Также часть делегатов саммита не поддерживают решение осудить ХАМАС.