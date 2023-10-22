Були деякі, кому було важко засудити тероризм - МЗС Ізраїлю про Каїрський мирний саміт
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Міністерство закордонних справ Ізраїлю заявило, що "шкода", що деякі з тих, хто відвідав Каїрський мирний саміт у суботу, "виникли труднощі із засудженням тероризму чи визнанням небезпеки". Про це пише CNN, передає УНН.
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«На жаль, навіть зіткнувшись з цими жахливими звірствами, були деякі, кому було важко засудити тероризм або визнати небезпеку», — йдеться в заяві міністерства, опублікованій його речником на X/Twitter. «Ізраїль зробить те, що він повинен зробити, і очікує, що міжнародна спільнота визнає справедливу битву».
Доповнення
Остаточна спільна заява не була оприлюднена після завершення саміту через «розбіжності» між делегаціями щодо формулювань.
Принципова розбіжність, за даними Sky News Arabia, стосується формулювання «право Ізраїлю на самооборону». Також частина делегатів саміту не підтримують рішення засудити ХАМАС.