Букеровская премия объявила шорт-лист финалистов
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Международная Букеровская премия за переведенные на английский художественные произведения объявила шорт-лист книг, претендующих на награду в 2023 году. Книга Андрея Куркова не попала в краткий список, передает УНН.
Детали
Шорт-лист 2023 года включает произведения, созданные в шести странах на четырех континентах, два дебюта – и последний роман.
Краткий список выглаживает следующим образом:
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- "Still Born" ("Всё еще рожден"), Гвадалупе Неттель (Мексика), перевод - Розалинд Харви;
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- "Standing Heavy" ("Трудно стоя"), Гауз (Кот-д’Ивуар), перевод - Фрэнк Винн;
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- "Time Shelter" ("Убежище времени"), Георги Господинов (Болгария), перевод - Анджела Родель;
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- "The Gospel According to the New World" ("Евангелие от Нового мира"), Мариз Конде (Франция), перевод - Ричард Филкокс;
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- "Whale" ("Кит"), Чон Мэн Кван (Южная Корея), перевод - Чи Янг Ким;
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- "Boulder" ("Валун"), Эва Бальтасар (Испания), перевод - Джулия Санчес.
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Книга "Jimi Hendrix Live in Lviv" ("Львовская гастроль Джими Хендрикса"), Андрея Куркова (Украина), перевод - Рубен Вулли, не попала в шорт-лист.
Дополнение
Жюри в 2023 году выбирает лучшее произведение из международной художественной литературы, переведенной на английский язык, из опубликованного в Великобритании или Ирландии в период с 1 мая 2022 года по 30 апреля 2023 года. Книги, авторы и переводчики, отмечаемые премией, предлагают читателям окно в мир и возможность почувствовать жизнь людей из разных культур, указывают организаторы.
Краткий список из шести книг был объявлен во вторник, 18 апреля. Название победителя будет объявлено на церемонии в Sky Garden в Лондоне во вторник, 23 мая 2023 года.