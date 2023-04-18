Букеровская премия объявила шорт-лист финалистов

Детали

Шорт-лист 2023 года включает произведения, созданные в шести странах на четырех континентах, два дебюта – и последний роман.

Краткий список выглаживает следующим образом:



"Still Born" ("Всё еще рожден"), Гвадалупе Неттель (Мексика), перевод - Розалинд Харви;



"Standing Heavy" ("Трудно стоя"), Гауз (Кот-д’Ивуар), перевод - Фрэнк Винн;



"Time Shelter" ("Убежище времени"), Георги Господинов (Болгария), перевод - Анджела Родель;



"The Gospel According to the New World" ("Евангелие от Нового мира"), Мариз Конде (Франция), перевод - Ричард Филкокс;



"Whale" ("Кит"), Чон Мэн Кван (Южная Корея), перевод - Чи Янг Ким;



"Boulder" ("Валун"), Эва Бальтасар (Испания), перевод - Джулия Санчес.



Книга "Jimi Hendrix Live in Lviv" ("Львовская гастроль Джими Хендрикса"), Андрея Куркова (Украина), перевод - Рубен Вулли, не попала в шорт-лист.

Дополнение

Жюри в 2023 году выбирает лучшее произведение из международной художественной литературы, переведенной на английский язык, из опубликованного в Великобритании или Ирландии в период с 1 мая 2022 года по 30 апреля 2023 года. Книги, авторы и переводчики, отмечаемые премией, предлагают читателям окно в мир и возможность почувствовать жизнь людей из разных культур, указывают организаторы.

Краткий список из шести книг был объявлен во вторник, 18 апреля. Название победителя будет объявлено на церемонии в Sky Garden в Лондоне во вторник, 23 мая 2023 года.