Букерівська премія оголосила шортліст фіналістів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Міжнародна Букерівська премія за перекладені англійською художні твори оголосила шортліст книг, які претендують на нагороду у 2023 році. Книга Андрія Куркова не потрапила до короткого списку, передає УНН.
Деталі
Шортліст 2023 року включає твори, створені в шести країнах на чотирьох континентах, два дебюти – і останній роман.
Короткий список вигладяє наступним чином:
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- “Still Born” ("Все ще народжений"), Гвадалупе Неттель (Мексика), переклад - Розалінд Гарві;
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- “Standing Heavy” ("Важко встоюючи"), Гауз (Кот-д’Івуар), переклад - Френк Вінн;
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- “Time Shelter” ("Прихисток часу"), Георгі Господинов (Болгарія), переклад - Анджела Родель;
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- “The Gospel According to the New World” ("Євангеліє від Нового світу"), Маріз Конде (Франція), переклад - Річард Філкокс;
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- “Whale” ("Кит"), Чон Мен Кван (Південна Корея), переклад - Чі Янг Кім;
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- “Boulder” ("Валун"), Ева Бальтасар (Іспанія), переклад - Джулія Санчес.
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Книга "Jimi Hendrix Live in Lviv" ("Львівська гастроль Джимі Хендрікса"), Андрія Куркова (Україна), переклад - Рубен Вуллі, не потрапила до шортліста.
Доповнення
Журі 2023 року обирає найкращий твір з-поміж міжнародної художньої літератури, перекладеної англійською мовою, із опублікованого у Великій Британії чи Ірландії в період з 1 травня 2022 року до 30 квітня 2023 року. Книги, автори та перекладачі, яких відзначають премією, пропонують читачам вікно в світ і можливість відчути життя людей з різних культур, вказують організатори.
Короткий список із шести книг було оголошено у вівторок, 18 квітня. Назва переможця буде оголошена на церемонії в Sky Garden у Лондоні у вівторок, 23 травня 2023 року.