Будут осматривать школьников, чтобы отправлять в лагеря в рф: на оккупированные территории завезли очередную партию врачей-гастролеров

На оккупированные территории рашисты завезли очередную партию врачей. Гастролеры из тюмени и санкт-петербурга будут проводить осмотры школьников с последующим определением детей, которых отправляют в лагеря в рф, передает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Детали

По данным Центра, россияне завезли очередную партию врачей на ВОТ. Лучшей иллюстрацией "поддержки оккупации" со стороны местного населения временно оккупированных территорий является кадровый дефицит в регионе.

"В частности, оккупанты привезли врачей в Мариуполь. Гастролеры прибыли из тюмени и санкт-петербурга. Их задачей будет не только работа в гражданских больницах, но и дежурство в госпиталях.

Также именно эти врачи будут проводить осмотры школьников с последующим определением детей, которых отправляют в лагеря в рф. Часть детей потом не возвращают обратно под разными предлогами", - говорится в сообщении.

В Центре отметили, что каждый гастролер который помогает оккупантам устанавливать свою власть понесет ответственность за свои действия.