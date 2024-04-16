Будут осматривать школьников, чтобы отправлять в лагеря в рф: на оккупированные территории завезли очередную партию врачей-гастролеров

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
  •  41375 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
  •  119021 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  133055 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  135258 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  122948 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
15 апреля 2024, 07:40  •  102840 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  203472 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

Эксклюзив
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
12 апреля 2024, 07:59  •  195667 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
12 апреля 2024, 06:58  •  195043 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  189683 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

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Будут осматривать школьников, чтобы отправлять в лагеря в рф: на оккупированные территории завезли очередную партию врачей-гастролеров

российские оккупанты привезли на оккупированные территории врачей из тюмени и санкт-петербурга, чтобы осмотреть школьников и выявить тех, кого нужно отправить в лагеря в россии.

Война •   •  956 просмотра
Будут осматривать школьников, чтобы отправлять в лагеря в рф: на оккупированные территории завезли очередную партию врачей-гастролеров

Теперь решение за парламентом: Конституционный суд Молдовы одобрил референдум о вступлении в ЕС

Конституционный суд Молдовы одобрил проведение референдума по вступлению в ЕС 20 октября, что открывает путь к возможным конституционным изменениям, которые будут отражать европейскую идентичность страны и ее интеграционный путь.

Новости Мира •   •  959 просмотра
Теперь решение за парламентом: Конституционный суд Молдовы одобрил референдум о вступлении в ЕС

В США пригрозили Ирану санкциями из-за нападения на Израиль

Нападение Ирана на Израиль и финансирование боевиков угрожает региональной стабильности и может иметь экономические последствия из-за санкций США, предупредила министр финансов Джанет Йеллен.

Новости Мира •   •  1155 просмотра
В США пригрозили Ирану санкциями из-за нападения на Израиль

В Харькове частичное обесточивание, есть перебои в работе транспорта и влияние на водоснабжение - горсовет

В связи с частичным отключением электроэнергии в Харькове некоторые маршруты транспорта, включая троллейбусы, трамваи и метро, не работают в обычном режиме, а некоторые абоненты испытывают снижение давления воды и есть перебои в работе светофоров.

Общество •   •  1552 просмотра
В Харькове частичное обесточивание, есть перебои в работе транспорта и влияние на водоснабжение - горсовет

Под видом пустых фур: на Черновицкой таможне разоблачена коррупционная схема, которая нанесла 290 млн грн убытков

В Черновицкой области разоблачена масштабная схема уклонения от уплаты налогов, которая нанесла государству 290 млн грн убытков, с участием преступной организации, которая незаконно импортировала товары из Турции путем ложного декларирования грузовиков как пустых или маскировки товаров с заниженной таможенной стоимостью.

Криминал и ЧП •   •  1557 просмотра
Под видом пустых фур: на Черновицкой таможне разоблачена коррупционная схема, которая нанесла 290 млн грн убытков

В Евпатории ночью сгорел зоопарк: погибло более 200 животных

Масштабный пожар вспыхнул в контактном зоопарке в оккупированной Евпатории, Крым, охватив все здание и вызвав гибель более 200 животных.

Общество •   •  3533 просмотра
В Евпатории ночью сгорел зоопарк: погибло более 200 животных

Стефанишина ожидает принятия переговорной рамки по вступлению Украины в ЕС в июне

Украина ожидает, что Европейский Союз утвердит рамки переговоров по ее вступлению в ЕС в июне, что откроет путь к началу переговорного процесса, как заявила вице-премьер-министр Ольга Стефанишина.

политика •   •  4383 просмотра
Стефанишина ожидает принятия переговорной рамки по вступлению Украины в ЕС в июне

В Румынию прибывает больше голландских F-16 в Румынии

Еще три истребителя F-16 ВВС Нидерландов прибудут в Европейский центр подготовки пилотов F-16 в Румынии для поддержки подготовки украинских пилотов.

Новости Мира •   •  3891 просмотра
В Румынию прибывает больше голландских F-16 в Румынии

россияне сбросили КАБ на Золочев в Харьковской области, попали в почту, двое пострадавших - ОВА

В Харьковской области российские войска обстреляли село Золочев управляемой авиационной бомбой, попав в здание "Укрпочты" и травмировав 57-летнюю женщину и 49-летнего мужчину.

Война •   •  4468 просмотра
россияне сбросили КАБ на Золочев в Харьковской области, попали в почту, двое пострадавших - ОВА

На гранты бизнесу государство направило уже 3,7 млрд грн: назвали самые популярные сферы в новой волне

15 600 украинцев получили микрогранты на общую сумму 3,7 млрд грн по государственной программе "Собственный бизнес" для начала или развития собственного дела, причем последняя волна из 573 победителей получила 136 млн грн.

Общество •   •  4672 просмотра
На гранты бизнесу государство направило уже 3,7 млрд грн: назвали самые популярные сферы в новой волне