Будни водителя бронетранспортера - спецпроект УНН

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 35146 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 103192 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 118625 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 177625 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 129712 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124655 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117186 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106480 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107520 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103906 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Будни водителя бронетранспортера - спецпроект УНН

Будни водителя бронетранспортера - спецпроект УНН

Киев  •  УНН

 • 11376 просмотра

ЖИТОМИР-КИЕВ. 20 марта. УНН. Каждый день водители бронетранспортеров на полигоне под Житомиром проезжают на своих бронированных лошадях десятки километров, оттачивая навыки поведения в условиях, приближенных к боевым. В спецпроекте УНН раскрывает специфику профессии водителя БТР.

Иван за рулем с 18 лет, в армии он уже 4 года. За это время парень успел поездить на военном КАМАЗе и БТР-80, теперь ему доверили новую машину украинского производства БТР - 3ДА.

"День начинается как и у всех - по подъему, физо по плану, как обычно, а потом мы бежим в парк, подписываем путевки. Если, например, на полигоне - у нас запланирован выезд, пока ребята соберутся - нам уже нужно в определенном месте ждать их", - рассказал Иван.

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Военный также добавил, что особых различий между БТРом и обычным грузовиком нет, - разница только в бронирования первого и его габаритах. Поэтому, по словам Ивана, здесь нужно быть "вдвое внимательнее, чтобы не наделать беды".

Заводятся современные бронемашины фактически как иномарки, новые "бронированные лошади" даже имеют коробку-автомат. Впрочем, разница между гражданским водителем и военным все же колоссальная - на Андрее, как и его коллегах лежит ответственность за жизнь всего экипажа машины.

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"Не там служим, чтобы в какие-то суеверия верить, не та профессия у нас - надо, значит надо. Главное, чтобы машина была в порядке - следить за ней, смотреть - это все же ответственность за весь экипаж на водителя ложится, от меня зависит, как я буду действовать и кто выживет", - сообщил он.

Отметим, в первой половине 2016 года ГП "Киевский бронетанковый завод" выпустило первые два глубоко модернизированные БТР-3ДА. Эти бронетранспортеры оснастили четырехтактным 6-цилиндровым дизельным двигателем. В апреле 2016  года были завершены полигонные испытания созданного на основе БТР-3ДА командного варианта БТР-3К.

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