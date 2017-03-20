Будни водителя бронетранспортера - спецпроект УНН

Иван за рулем с 18 лет, в армии он уже 4 года. За это время парень успел поездить на военном КАМАЗе и БТР-80, теперь ему доверили новую машину украинского производства БТР - 3ДА.

"День начинается как и у всех - по подъему, физо по плану, как обычно, а потом мы бежим в парк, подписываем путевки. Если, например, на полигоне - у нас запланирован выезд, пока ребята соберутся - нам уже нужно в определенном месте ждать их", - рассказал Иван.

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Военный также добавил, что особых различий между БТРом и обычным грузовиком нет, - разница только в бронирования первого и его габаритах. Поэтому, по словам Ивана, здесь нужно быть "вдвое внимательнее, чтобы не наделать беды".

Заводятся современные бронемашины фактически как иномарки, новые "бронированные лошади" даже имеют коробку-автомат. Впрочем, разница между гражданским водителем и военным все же колоссальная - на Андрее, как и его коллегах лежит ответственность за жизнь всего экипажа машины.

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"Не там служим, чтобы в какие-то суеверия верить, не та профессия у нас - надо, значит надо. Главное, чтобы машина была в порядке - следить за ней, смотреть - это все же ответственность за весь экипаж на водителя ложится, от меня зависит, как я буду действовать и кто выживет", - сообщил он.

Отметим, в первой половине 2016 года ГП "Киевский бронетанковый завод" выпустило первые два глубоко модернизированные БТР-3ДА. Эти бронетранспортеры оснастили четырехтактным 6-цилиндровым дизельным двигателем. В апреле 2016 года были завершены полигонные испытания созданного на основе БТР-3ДА командного варианта БТР-3К.