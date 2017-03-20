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Будні водія бронетранспортера – спецпроект УНН

Будні водія бронетранспортера – спецпроект УНН

Київ • УНН

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ЖИТОМИР-КИЇВ. 20 березня. УНН. Кожного дня водії бронетранспортерів на полігоні під Житомиром проїжджають на своїх броньованих конях десятки кілометрів, відточуючи навики поведінки в умовах, наближених до бойових. У спецпроекті УНН розкриває специфіку професії водія БТР.

Іван за кермом з 18 років, в армії він уже 4 роки. За цей час хлопець встиг поїздити на військовому КАМАЗі та БТР-80, тепер йому довірили нову машину українського виробництва БТР – 3ДА.

"День починається як і у всіх – з підйому, фізо по плану, як зазвичай, а потім ми біжимо в парк, підписуємо путівки. Якщо, наприклад, на полігоні – у нас запланований виїзд, поки хлопці зберуться – нам вже треба в певному місці чекати їх", - розповів Іван.

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Військовий також додав, що особливих відмінностей між БТРом і звичайною вантажівкою немає – різниця лише у броньованості першого та його габаритах. Тож, за словами Івана, тут потрібно бути "вдвічі уважнішим, аби не наробити лиха".

Заводяться сучасні бронемашини фактично як іномарки, нові "броньовані коні" навіть мають коробку-автомат. Втім, різниця між цивільним водієм і військовим все ж колосальна – на Андрієві, як і його колегах, лежить відповідальність за життя всього екіпажу машини.

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"Не там служимо, щоб в якісь забобони вірити, не та професія в нас – треба, то треба. Головне, щоб машина була в порядку – слідкувати за нею, дивитись – це все ж таки відповідальність за весь екіпаж на водія лягає, від мене залежить, як я буду діяти і хто виживе", - повідомив він.

Зазначимо, у першій половині 2016 року ДП "Київський бронетанковий завод" випустило перші два глибоко модернізовані БТР-3ДА. Ці бронетранспортери оснастили чотиритактним 6-циліндровим дизельним двигуном. У квітні 2016 року були завершені полігонні випробування створеного на основі БТР-3ДА командного варіанту БТР-3К.

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