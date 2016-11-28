Строительство театра на Подоле в Киеве происходило с нарушениями - В.Бондаренко

"У нас нет без нарушения никакого строительства в Киеве, я не знаю ни одного объекта, который бы был без нарушения генерального плана. Генеральный план нарушен 2200 раз. Когда Черновецкий его (генплан - ред.) утвердил и все строения, которые сегодня осуществляются в Киеве, не являются нормативными ", - заявил В.Бондаренко.

По его словам, сейчас вопрос детальных планов территорий строек в столице находится в судах, поскольку не соответствуют генеральному плану строительства до 2020 года.

"Так что там (на реставрации Театра на Подоле - ред.) также были нарушения", - сказал В.Бондаренко.

При этом он отметил, что предлагал соответственно оформлять фасад каждого объекта для того, чтобы создать хотя бы имитацию того архитектурного облика, который ранее имел столичный Подол.

Стоит отметить, что проект столичного театра подготовил харьковский дизайнер Олег Дроздов. Планировалось, что помещение будет иметь 7 этажей общей площадью 821,5 кв. м, в котором смогут разместиться 290 зрителей. В целом на проект планировалось потратить 166 млн грн - дивидендов, полученных от Липецкой фабрики Roshen. При этом, строить театр начали еще 23 лет назад, однако его открытие постоянно откладывалось.