Будівництво театру на Подолі у Києві відбувалося з порушеннями – В.Бондаренко
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Будівництво Київського драматичного театру на Подолі відбувалося з порушеннями. Про це повідомив в ексклюзивному коментарі УНН депутат Київради Володимир Бондаренко.
"У нас немає без порушення жодного будівництва в Києві, я не знаю жодного об'єкта, який би був без порушення генерального плану. Генеральний план порушено 2200 разів. Колись Черновецький його (генплан - ред.) затвердив і всі будови, які сьогодні здійснюються в Києві, не є нормативними", - заявив В.Бондаренко.
За його словами, зараз питання детальних планів територій будівництв у столиці перебуває в судах, оскільки не відповідають генеральному плану будівництва до 2020 року.
"Так що там (на реставрації Театру на Подолі – ред.) також були порушення", - сказав В.Бондаренко.
При цьому він зазначив, що пропонував відповідно оформляти фасад кожного об'єкту для того, щоб створити хоча б імітацію того архітектурного обличчя, яке раніше мав столичний Поділ.
Варто зазначити, що проект столичного театру підготував харківський дизайнер Олег Дроздов. Планувалося, що приміщення матиме 7 поверхів загальною площею 821,5 кв. м, в якому зможуть розміститись 290 глядачів. В цілому на проект планувалося витратити 166 млн грн – дивідендів, отриманих від Липецької фабрики Roshen. При цьому, будувати театр почали ще 23 роки назад, однак його відкриття постійно відкладалось.