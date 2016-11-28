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Будівництво театру на Подолі у Києві відбувалося з порушеннями – В.Бондаренко

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Будівництво Київського драматичного театру на Подолі відбувалося з порушеннями. Про це повідомив в ексклюзивному коментарі УНН депутат Київради Володимир Бондаренко.

Будівництво театру на Подолі у Києві відбувалося з порушеннями – В.Бондаренко

"У нас немає без порушення жодного будівництва в Києві, я не знаю жодного об'єкта, який би був без порушення генерального плану. Генеральний план порушено 2200 разів. Колись Черновецький його (генплан - ред.) затвердив і всі будови, які сьогодні здійснюються в Києві, не є нормативними", - заявив В.Бондаренко.

За його словами, зараз питання детальних планів територій будівництв у столиці перебуває в судах, оскільки не відповідають генеральному плану будівництва до 2020 року.

"Так що там (на реставрації Театру на Подолі – ред.) також були порушення", - сказав В.Бондаренко.

При цьому він зазначив, що пропонував відповідно оформляти фасад кожного об'єкту для того, щоб створити хоча б імітацію того архітектурного обличчя, яке раніше мав столичний Поділ.

Варто зазначити, що проект столичного театру підготував харківський дизайнер Олег Дроздов. Планувалося, що приміщення матиме 7 поверхів загальною площею 821,5 кв. м, в якому зможуть розміститись 290 глядачів. В цілому на проект планувалося витратити 166 млн грн – дивідендів, отриманих від Липецької фабрики Roshen. При цьому, будувати театр почали ще 23 роки назад, однак його відкриття постійно відкладалось.

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