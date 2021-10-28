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Строительство Подольского моста в Киеве: АМКУ оштрафовал на 182,5 млн грн две компании за сговор на торгах

Киев • УНН

 • 14363 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Антимонопольный комитет Украины оштрафовал на 182,5 млн грн компании "Форма" и "Эко-Буд-Трейд", которые сговорились на торгах по строительству Подольского мостового перехода. Об этом УНН сообщает со ссылкой на АМКУ.

Строительство Подольского моста в Киеве: АМКУ оштрафовал на 182,5 млн грн две компании за сговор на торгах

Цитата

“28 октября 2021 г. Антимонопольный комитет Украины оштрафовал ООО “Форма” и ООО “Эко-Буд-Трейд” за нарушения, предусмотренные пунктом 4 части второй статьи 6, пунктом 1 статьи 50 Закона Украины “О защите экономической конкуренции”, — говорится в сообщении.

Подробности

Сообщается, что речь идет о закупках, заказчиком которых было коммунальное предприятие “Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева”:

• “Строительство Подольского мостового перехода через Днепр в г. Киеве. От дамбы Русановских садов до бульвара Перова — генподрядные работы” (объявление о результате обнародовано в информационном бюллетене “Вестник государственных закупок” от 18.04.2017 № 61 (18.04.2017) № 000328);

• “Строительство Подольского мостового перехода через г. Днепр в г. Киеве — генподрядные работы” (объявление о результате закупки обнародовано в информационном бюллетене “Вестник государственных закупок” от 18.04.2017 № 61 (18.04.2017) № 000330)

“Комитет установил, что в результате сговора победителем стало ООО „Эко-Буд-Трейд“. С ним были заключены соответствующие договоры на общую сумму 6,103 млрд грн по НДС и компания строит мостовой переход. За сговор при участии в торгах Комитет оштрафовал ООО „Форма“ и ООО „Эко-Буд-Трейд“ на общую сумму 182 596 969 грн”, — отмечается в сообщении.

Кроме штрафа, согласно Закону Украины “О публичных закупках”, указанные компании лишены права участия в публичных закупках на 3 года.

Дополнение

Мэр Киева Виталий Кличко сообщал в феврале 2021 года, что Подольско-Воскресенский мост откроют до лета, однако его до сих пор строят.

Напомним, в 2020 году следователи провели 17 обысков у фигурантов уголовного производства по хищению бюджетных средств при строительстве столичного Подольского моста. Были найдены документы, способные подтвердить причастность лиц к преступлению. Досудебное расследование началось в мае 2019 года на основании сообщения Государственной аудиторской службы Украины.

По предварительным данным, сумма нанесенного ущерба может достигать более 80 млн грн.

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